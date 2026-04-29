ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт

 
Масштабный кампус ИИ ЦОД Project Jupiter, строящийся в округе Донья-Ана (Doña Ana, Нью-Мексико) компанией BorderPlex Digital Assets для Oracle в интересах проекта OpenAI Stargate, будет запитан от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт, сообщает Converge! Digest. Оценочная стоимость Project Jupiter составляет $165 млрд, совокупная мощность — до 2,45 ГВт.

Кампус из четырёх ЦОД займёт территорию около 567 га, где также разместятся электрическая микросеть, энергохранилище и установка по опреснению воды. Генерация «за счётчиком» обеспечит кампус автономное питание. Основой стало расширенное соглашение между Oracle и Bloom, предполагающее развёртывание топливных элементов в США общей мощностью 2,8 ГВт. Oracle объявила, что решения Bloom позволяют сократить как выбросы, так и водопотребление, в то же время обеспечивая надёжную подачу электричества для ресурсоёмких ИИ-задач.

Также компания подтвердила, что возьмёт расходы на электроснабжение проекта на себя, а работа нового кампуса не скажется на местных тарифах на электричество. Предполагается создание около 1,5 тыс. постоянных рабочих мест. А инвестиции в местное сообщество должны составить $416,9 млн.

Oracle сообщает, что для охлаждения будет использоваться «непитьевая» вода — в системе замкнутого цикла с минимальной необходимостью пополнения, единовременная заправка системы потребует порядка 3,6 тыс. м3, а ежедневно потребуется около 75 м3 и до 227 м3 на пике. Для топливных элементов в норме воды не требуется. На системы водоснабжения и сопутствующую инфраструктуру потратят $50 млн.

Источник изображения: Bloom Energy

Проект более не предусматривает использования газовых турбин или резервных дизельных генераторов. Основное внимание уделяется обретению независимости от магистральных электросетей, снижению водопотребления и снижению выбросов. Впрочем, выбор элементов Bloom Energy может быть объяснён банальной нехваткой газовых турбин.

Project Jupiter — ещё одна инициатива, предусматривающая отказ от использования централизованных электросетей для энергоснабжения ИИ-инфраструктуры, особенно для регионов, где электроэнергия в дефиците. Газовые топливные элементы обеспечивают быстрое внедрение, но ключевыми факторами остаются экономическая целесообразность в долгосрочной перспективе и вопросы поставок «голубого» топлива. Летом 2025 года аналитики Bloom Energy утверждали, что к 2030 году более четверти ЦОД в США обзаведутся собственными электростанциями.

Материалы по теме:

