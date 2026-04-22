Meta✴ зарезервировала 100 ГВт·ч ёмкости для хранения энергии на базе инновационных накопителей Noon Energy

Компания Meta✴, по сообщению Datacenter Dynamics, заключила соглашение о сотрудничестве с американской фирмой Noon Energy, специализирующейся на разработке систем долговременного хранения энергии нового поколения. По условиям договора, Meta✴ зарезервировала до 100 ГВт·ч ёмкости для своих дата-центров.

Технология Noon Energy предполагает использование системы твердооксидных топливных элементов (SOFC) с обратимым действием. Энергия, поступающая от возобновляемых источников, например, солнечной или ветровой станции, запасается в химическом накопителе. Затем при пиковых нагрузках или при падении генерации из-за погодных условий происходит обратное преобразование запасенной химической энергии в электрическую, которая подается в сеть.

Решение Noon Energy обеспечивает ряд существенных преимуществ перед альтернативными методами. В частности, вместо дорогостоящих материалов, таких как литий, применяется углеродсодержащее вещество. Заявленная стоимость хранения составляет менее $20/кВт·ч. Накопители нового типа при сопоставимой ёмкости в три раза компактнее и легче, чем литий-ионные батареи, и занимают в 20–200 раз меньше площади, чем другие стационарные системы. При этом платформа Noon Energy обеспечивает 100 и более часов непрерывной генерации электричества. Более того, у некоторых прототипов этот показатель достигает 200 часов.

В рамках соглашения Noon Energy на первом этапе предоставит компании Meta✴ систему хранения энергии ёмкостью 2,5 ГВт·ч: реализация этого проекта запланирована на 2028 год. В дальнейшем ресурсы будут постепенно наращиваться. Новая система дополнит другие энергетические ресурсы Meta✴, в число которых входят газовые генераторы, геотермальные источники, атомные станции, солнечные фермы и пр.

