Meta✴ построит ещё семь газовых электростанций для своего гигантского ИИ ЦОД Hyperion

Компания Meta✴ Platforms заключила новое соглашения с Entergy Corp. о строительстве ещё семи электростанций на природном газе в сельской местности Луизианы (США) для обеспечения электроэнергией гигантского кампуса ЦОД Hyperion в округе Ричленд (Richland Parish). Новые электростанции будут вырабатывать 5,2 ГВт электроэнергии, сообщил Bloomberg.

Кроме того, Entergy в настоящее время строит три электростанции, работающие на природном газе, для поддержки проекта Meta✴ — две в округе Ричленд и еще одну недалеко от Батон-Руж (Baton Roug) — которые будут вырабатывать 2,2 ГВт электроэнергии. В общей сложности все десять электростанций будут вырабатывать 7,4 ГВт. Для сравнения, Entergy в настоящее время поставляет для всего населения штата 12 ГВт. По словам Meta✴, Hyperion будет обладать IT-мощностью около 5 ГВт, а оставшаяся электроэнергия пойдёт на обеспечение работы инфраструктуры кампуса.

Entergy сообщила, что помимо финансирования комплексного строительства семи газовых электростанций, Meta✴ также оплатит в рамках соглашения прокладку 386 км ЛЭП, соединяющих Южную Луизиану с Северной Луизианой и Арканзасом, установку аккумуляторных систем хранения энергии и модернизацию АЭС. Соглашение также включает обязательство Meta✴ профинансировать до 2,5 ГВт новых возобновляемых источников энергии, а также меморандум о взаимопонимании по изучению будущего развития и использования атомной энергии.

Entergy уточнила, что сделка с Meta✴ «структурирована таким образом, чтобы гарантировать, что Meta✴ оплачивает полную стоимость своих услуг», и что соглашение принесёт более $2 млрд экономии клиентам в течение 20 лет. Meta✴ отказалась раскрыть свои расходы на новые газовые электростанции и другую инфраструктуру, связанную с проектом Hyperion.

Планы Meta✴ и Entergy по строительству новых электростанций должны получить одобрение комиссии по коммунальным услугам Луизианы, которая регулирует деятельность монопольных коммунальных предприятий. «Я поддерживаю этот проект на 1000 %, — сообщил комиссар по коммунальным услугам Луизианы Фостер Кэмпбелл (Foster Campbell) изданию USA Today Network. — Если бы я считал, что есть хоть какой-то шанс переложить затраты на потребителя, я бы не смог его поддержать, но я уверен, что план принесёт пользу клиентам».

Эти заявления прозвучали на фоне растущего давления со стороны защитников прав потребителей на технологические компании с целью покрытия растущих затрат на электроэнергию, связанных со строительством ИИ-инфраструктуры. Ранее в этом месяце президент США потребовал от компаний гарантировать, что счета за электроэнергию для потребителей не вырастут из-за реализации их проектов.

Первоначально в 2024 году Meta✴ заявляла, что её дата-центр Hyperion начальною стоимостью $10 млрд станет крупнейшим в портфеле компании и займет площадь около 37,2 га. Но с тех пор эти цифры несколько раз менялись. Так, в прошлом году президент США сообщил, что Meta✴ намерена потратить на строительство комплекса $50 млрд. К концу прошлого года уже привлекла $30 млрд.

