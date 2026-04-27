Hyundai поставит газовые генераторы мощностью 684 МВт для ЦОД в США

Южнокорейский конгломерат Hyundai Heavy Industries, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, заключил соглашение о поставках газовых генераторов компании Aperion Energy Group — разработчику энергетических решений для дата-центров. Стоимость контракта составляет около $423,7 млн: это крупнейший заказ на силовые установки в истории Hyundai.

В рамках соглашения Hyundai предоставит генераторы семейства HiMSEN мощностью до 20 МВт. Эти электростанции будут использоваться для обеспечения питанием ЦОД-инфраструктуры в США. По условиям договора, Aperion Energy Group закупит оборудование суммарной мощностью 684 МВт.

Отмечается, что системы HiMSEN отличаются высокой производительностью, быстрым запуском и предсказуемой реакцией на нагрузки, что делает их оптимальным вариантом для дата-центров. Хан Джу-сок (Han Ju-seok), руководитель подразделения двигателей и машиностроения HD Hyundai Heavy Industries, заявил, что контакт с Aperion Energy Group является отправной точкой для выхода на рынок дата-центров США.

В дальнейшем южнокорейская компания намерена укреплять позиции в Северной Америке, развивая бизнес в том числе в смежных областях, таких как системы резервного электроснабжения и промышленные энергетические платформы. На фоне этого и других крупных контрактов акции HD Hyundai Heavy Industries подскочили почти на 45 % всего за две недели. Рыночная капитализация компании превысила ₩70 трлн ($51 млрд).

Нужно отметить, что ведущие облачные провайдеры и гиперскейлеры на фоне дефицита энергоресурсов всё активнее развивают направление генерации с применением природного газа. В частности, Meta✴ намерена установить более 800 газовых генераторов для питания своего ИИ ЦОД в Техасе. Собственные газовые турбины получит ЦОД Stargate. А Microsoft заключила соглашение с Chevron и Engine No. 1 на закупку до 2,5 ГВт мощностей от газовых генераторов для питания нового ИИ ЦОД.

