VoltaGrid привлекла $1 млрд от Blackstone и Halliburton на развитие систем электрогенерации для ЦОД и купила Propell

Производитель автономных сетей электроснабжения — компания VoltaGrid привлекла инвестиции в объёме $1 млрд от компаний Blackstone Tactical Opportunities и Halliburton. Дополнительно она приобрела своего ключевого производственного партнёра Propell Energy Technology, сообщает Datacenter Dynamics. Деньги направят на внедрение решений VoltaGrid для генерации электричества «за счётчиком» для ЦОД, микросетей и промышленности.

Стратегические инвестиции в акционерный капитал компании включают первичное привлечение капитала на $775 млн, а также покупку акцией у действующих инвесторов на $225 млн. Инвестиции стали развитием партнёрства Haliburton и VoltaGrid. В октябре 2025 года компании разработали и внедрили модульные распределённые системы генерации электричества для ЦОД, первоначально уделив внимание Ближнему Востоку. В декабре партнёры получили производственные мощности для выпуска модульных газовых генераторов на 400 МВт, предназначенных для ЦОД Восточного полушария.

Также было объявлено о покупке за неназванную сумму компании Propell, насчитывающей более 1 тыс. сотрудников в США и Канаде. Последняя является партнёром VoltaGrid в производстве модульных генерирующих систем QPac, предназначенных для ИИ ЦОД. Эта система на природном газе, включающая 20-МВт поршневые узлы, которые можно объединять для генерации до 200 МВт, причём с упрощённым получением экологических разрешений. Систему официально представили в январе 2025 года.

VoltaGrid приняла решение о переносе производства и проектирования своих систем на собственные мощности — для снижения рисков при выполнении заказов, портфолио которых уже составляет порядка 7,5 ГВт до 2030 года. Ожидается, что покупка Propell ускорит планы по строительству двух новых автоматизированных производств на уже имеющихся мощностях последней в Гранбери (Granbury, Техас). Общая мощность выпуска поршневых двигателей и турбин составит порядка 300 МВт ежемесячно. Предполагается, что все бюрократические формальности по сделкам будут улажены в середине 2026 года.

Привлечение средств происходит на фоне того, что VoltaGrid расширяет клиентскую базу в сфере ЦОД, заключая всё новые соглашения о поставке электричества крупным облачным провайдерам и колокейшн-операторам. В рамках крупнейшей на сегодня сделки VoltaGrid и Oracle заключили соглашение на поставку 2,3 ГВт энергии для ИИ ЦОД последней. Также соглашение на поставку 1 ГВт заключили с Vantage Data Centers и на 35 МВт — с xAI.

