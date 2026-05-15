23 атомные бомбы в день — 9-ГВт мега-ЦОД в Юте грозит значительно повысить температуру окрестностей, если вообще будет построен

Проект строительства в штате Юта кампуса ЦОД поднял немало острых вопросов, в том числе вопрос влияния объекта на местную экологию. Согласно расчётам одного из учёных, кампус и связанные с ним электрогенерирующие мощности ежедневно могут выделять энергию, эквивалентную энергии 23 атомных бомб, сообщает The Register.

Дата-центр является частью специальной зоны Stratos Project Area в округе Бокс-Элдер (Box Elder County). Он курируется Управлением по развитию военных объектов (MIDA), координирующим действия военных структур, местных властей и частных застройщиков. Создание зоны Stratos площадью более 16 тыс. га было одобрено местными властями в начале мая после MIDA одобрения MIDA и несмотря на опасения и протесты жителей, обеспечившие отсрочку голосования.

Мощность Stratos Project Area после завершения строительства составит 9 ГВт — примерно столько же в среднем потребляет Нью-Йорк. Фактически речь идёт об одном из крупнейших дата-центров в мире. Для сравнения, кластер Hyperion компании Meta✴ рассчитан «всего» на 5 ГВт, а первые объекты мощностью 1 ГВт должны заработать только в 2026 году.

По подсчётам профессора физики из Университета штата Юта (USU) Роба Дэвиса (Rob Davies), кампус и питающая его электростанция на природном газе ежедневно будут выбрасывать в окружающую среду энергию, эквивалентную энергии 23 атомных бомб (неуточнённой мощности). Согласно прогнозам профессора, это способно повысить в округе дневную температуру на 1–3 °C, а ночную — на 4–6 °C, с потенциально серьёзными экологическими последствиями в высокогорной пустынной долине, куда энергия и будет фактически «сбрасываться».

Выкладки многими ставятся под сомнение, особенно с учётом того, что тот предпочитает не делиться расчётами. Тем не менее даже скептики считают, что в целом расчёты могут быть верны, если за эталон принимать бомбу «Малыш» (15 кт ТНТ), сброшенную американцами на Хиросиму. При этом важно, что бомба высвобождает энергию мгновенно, а в случае в ЦОД процесс растянется на 24 часа. Так или иначе, большинство сходится во мнении, что цифры свидетельствуют о необходимости независимой экологической оценки.

Не так давно учёные Кембриджского университета пришли к выводу, что ЦОД могут создавать «тепловые острова», прогревая окружающую среду на несколько градусов на расстоянии до 10 км. Впрочем, в Omdia скептически относятся к таким выкладкам, утверждая, что даже очень крупные ЦОД обеспечивают лишь небольшой дополнительный приток тепла.

Stratos рассматривается как долгосрочный проект с реализацией в течение многих лет. Это означает, что на полную мощность он может не выйти даже в течение десяти лет. Не исключено, что не выйдет никогда, поскольку финансистов всё больше беспокоят заимствования, необходимые для продолжения активного строительства ЦОД. Не так давно СМИ сообщали, что банки желают снизить риски, связанные со строительством ЦОД, а JPMorgan Chase и Morgan Stanley пытаются распределить связанные с ЦОД сделки на более широкий круг инвесторов.

CoStar Group предупреждает, что стоимость строительства таких объектов значительно выросла из-за роста первоначальных затрат на землю, электроснабжение и специальные строительные работы. По некоторым оценкам, строительство ИИ ЦОД на 1 ГВт мощности обойдётся приблизительно в $35 млрд, а NVIDIA утверждает, что речь идёт уже о $50–$60 млрд. Другими словами, строительство Stratos обойдётся в сотни миллиардов.

В Omdia называют более скромные, но тоже впечатляющие цифры. В компании предлагают исходить из стоимости в $8 млн/МВт, или $8 млрд/ГВт — только на строительство самих зданий, без учёта расходов на электроэнергию и вычислительное оборудование. Таким образом, проект Stratos будет дороже $100 млрд. Деньги на строительство, электростанцию, IT-оборудование и др. будут поступать из разных источников, но при оценке рисков долгового финансирования будет учитываться стоимость проекта целиком.

Застройщики ЦОД в США и других странах уже столкнулись с растущим противодействием развитию ЦОД, как в «условно-правовом» поле, так и со стрельбой. В результате реализация некоторых проектов задерживается, либо они полностью отменяются.

