На фоне растущего недовольства массовым строительством ЦОД в США отличился городок Фестус (Festus, Миссури) с населением чуть более 14 тыс. После того, как городской совет втихую одобрил строительство дата-центра стоимостью $6 млрд, избиратели отстранили от должности половину его членов и начали сбор подписей за отстранение оставшихся, а заодно и мэра, сообщает Tom’s Hardware. Утверждённый советом проект предусматривает выделение 145 га под кампус ЦОД. Строительством займётся CRG Clayco, но конечный владелец дата-центра не называется.

В прошлый четверг жители подали против города иск, утверждая, что местные власти не предоставили обществу достаточно времени для того, чтобы та ознакомилась с предложениями бизнеса до принятия решения. Кроме того, городские власти обвинили в незаконном изменении зонирования для проекта. Как утверждается в иске, городские власти участвовали в закрытых встречах, касавшихся проекта, хотя такие встречи должны быть публичными. Ключевая претензия — в поспешности и скрытности действий властей, которые не предоставили никаких сведений о потенциальном экономическом и экологическом воздействии будущего дата-центра.

В последнее время отмечены уже несколько случаев, когда избиратели активно сопротивляются строительству ИИ ЦОД. В соседнем с Фестусом Сент-Чарльзе (St. Charles общественность предпринимает попытки навсегда запретить строительство дата-центров в окрестностях. В феврале Нью-Брансуик (New Brunswick, Нью-Джерси) отклонил сделку о строительстве ИИ ЦОД, вместо этого выделив 2,5 тыс. м2 для строительства парка. В сентябре 2025 года округ Принс-Джордж (Prince George, Мэриленд) приостановил реализацию проектов строительства ЦОД после общественных протестов. А в Индианаполисе и вовсе обстреляли дом чиновника, одобрившего строительство дата-центра.

Гиперскейлеры признают, что им всё труднее договариваться о постройке новых дата-центров. Граждане всё больше обеспокоены ростом земельных налогов, тарифов на электроэнергию и экологические последствия. Власти США официально призывают гиперскейлеров самим финансировать расширение ИИ-проектов, а не перекладывать затраты на местных жителей. При этом застройщики и операторы ЦОД как правило требуют налоговые льготы, а стабильные рабочие места не создают, так что долгосрочная целесообразность разрешений на постройку дата-центров вызывает вопросы.

Interconnected Capital создала интерактивную карту со проектами ЦОД в США, на которой отображаются предложения о строительстве дата-центров в стране и их текущий статус, в том числе, например, вечный запрет.

