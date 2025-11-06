Amazon опасается заголовков «Amazon скрывает своё потребление воды», потому что скрывает своё потребление воды

Как выяснилось благодаря утечке одного из внутренних документов Amazon, компания пыталась скрыть реальные масштабы потребления питьевой воды её дата-центрами. Более того, гиперскейлер наращивает вычислительные мощности несмотря на опасения общественности и экоактивистов относительно объёмов воды, используемых для охлажден6ия гигантской инфраструктуры компании, сообщает The Guardian.

Компания принимает меры по увеличению эффективности водопользования, но непрозрачность отчётности вызывает немало критики. Например, Microsoft и Google регулярно публикуют данные о потреблении воды, хотя на последнюю пять лет назад оказали давление в этом вопросе. С AWS дело обстоит иначе, и соответствующая информация замалчивается. Согласно попавшей в распоряжение The Guardian служебной записке, AWS решила учитывать только наименьший из возможных показателей использования воды, не принимающий во внимание все способы применения её в дата-центрах, чтобы минимизировать репутационные риски.

Как сообщается, в 2021 году компания в целом использовала 39,7 млн м3 воды — больше, чем 95 тыс. домохозяйств США. На вопрос журналистов об утечке в Amazon заявили, что документ «устарел» и «полностью искажает текущую стратегию Amazon по использованию воды». Более того, в компании заявили, что факт существования документа не гарантирует его точности или «окончательности», поскольку такие документы часто пересматриваются, но не стали уточнять, в какой именно части документ устарел.

В Amazon утверждают, что уже добились экономии воды благодаря повышения эффективности её использования, и кивают в сторону других компаний, которые тоже не учитывают «вторичное» водопотребление. По словам Amazon, что с 2021 года водопользование дата-центров AWS стало на 40 % эффективнее, а в 2024 году они использовали меньше питьевой воды для охлаждения по всему миру, чем в 2023 году. По имеющимся данным, записка была подготовлена за месяц до того, как в ноябре 2022 года облачное подразделение AWS инициировало кампанию Water Positive с обязательством к 2030 году восстанавливать больше питьевой воды, чем потреблять. Некоторые эксперты утверждают, что такой подход всё равно не позволяет называть компанию водно-положительной.

В записке обсуждается, стоит ли раскрывать сведения об использовании уровня Scope 2. Речь, в частности, о воде, применяемой при выработке энергии для питания ЦОД, мощность которых только за последние 12 мес. выросла на 3,8 ГВт. Авторы записки пришли к выводу, что полная прозрачность — «билет в один конец», поэтом рекомендуется оставить в секрете «неудобные» данные. Более того, высказывались опасения, что подобные рекомендации могут привести к обвинениям в сокрытии информации. В частности, прямо прогнозировалось появление заголовков вроде «Amazon скрывает своё потребление воды».

В итоге компанией было принято решение использовать только показатель «первичного» потребления — более 29 млн м 3 ежегодно. К 2030 году планировалось уменьшить первичное потребление до 18,5 млн м3. Отмечалось, что ни потребители, ни СМИ не уделяют должного внимания воде, применяемой при производстве энергии для ЦОД. В будущем допускалось раскрытие полного потребления, но только если отсутствие такой информации будет вредить репутации или же если раскрытия потребует регулятор. При этом Amazon в целом потребляет гораздо больше воды, чем AWS. Сама AWS по-прежнему строит свои ЦОД в некоторых засушливых регионах мира, где нехватка воды ощущается особенно остро.

В Amazon подчёркивают, что компания разрабатывает отраслевые стандарты, призванные сократить объёмы потребления воды и помочь избежать проверок. Компания финансировала некоммерческие Nature Conservancy и World Resources Institute и консалтинговую LimnoTech для создания всемирно признанной методологии оценки выгоды от проектов восстановления воды. Компании утверждают, что Amazon не оказывала влияние на разработку методик. В самой Amazon утверждают, что полученные данные заверены третьей стороной и взяты из реальных счетов за коммунальные услуги.

Впрочем, самое главный страх для Amazon — раскрытие показателей потребления воды Scope 3. Это, например, расходы на орошение хлопковых плантаций для выпуска одежды и полей для выращивания продуктов Amazon Fresh. В целом вся цепочка поставок сельхозпродукции потребляет огромное количество воды. Авторы записки рекомендовали не публиковать данные о компании в целом и предупредили, что выборочное раскрытие сведений может привести к обвинениям в сокрытии информации и нежелании брать на себя ответственность за водопользование.

В августовском отчёте, посвящённом устойчивому развитию, AWS заявила, цель программы Water Positive выполнена на 53 %. Программа в основном опирается на проекты по пополнению запасов воды, некоторые развиваются совместно с некоммерческой Water.org. В записке такие меры называются «компенсациями». Также предлагается применять IT-технологии Amazon для помощи коммунальным службам в определении приоритетов ремонта труб для минимизации утечек. При этом там же отмечается, что из $109 млрд, выделенных на такие «компенсации», около половины в любом случае пришлось бы потратить на выполнение требований регуляторов и даже не упрощения доступа самой AWS к чистой воде.

Ещё в 2023 году сообщалось, что AWS всё активнее использует оборотную воду для охлаждения дата-центров. В июне 2025 года появилась информация о том, что AWS переведёт ещё 100 дата-центров на использование очищенных сточных вод для охлаждения, в дополнение к уже использующим эту технологию объектам. Кроме того, в том же месяце появилась информация, что AWS с нуля разработала и начала выпуск собственной СЖО для ИИ ЦОД.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: