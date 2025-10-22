От Мексики до Ирландии: дата-центры лишают людей воды и света

Хотя основная нагрузка при строительстве ЦОД гиперскейлеров пока ложится на США, с негативными эффектами от появления новой инфраструктуры всё чаще сталкиваются в других странах, где контроль не такой жёсткий, сообщает The New York Times. По данным Synergy Research Group, на конец июня около 60 % из 1244 крупнейших ЦОД мира находились за пределами США, не менее 575 объектов гиперскейл-класса ждут своей очереди. По мере того, как число ЦОД растёт, всё чаще случаются и перебои с водой и электричеством в Мексике и более дюжины других стран.

В Ирландии на долю ЦОД приходится более 20 % энергопотребления страны, в Чили истощаются драгоценные водоносные горизонты, в Южной Африке, где отключения света и без того были обычным делом, ситуация с электропитанием только ухудшается. Проблемы есть в Бразилии, Великобритании, Индии, Малайзии, Нидерландах, Сингапуре и Испании. При этом Google, Amazon, Microsoft и другие крупные IT-игроки не спешат раскрывать истинный уровень потребления ресурсов, работая от лица дочерних структур с ничего не значащими именами и маскируя своё участие. В то же время власти охотно предоставляют для ИИ-проектов дешёвую землю, налоговые льготы, доступ к ресурсам и закрывают глаза на «близорукость» регуляторов. Сами техногиганты говорят о создании рабочих мест, постройке собственных генерирующих мощностей и переработке сточных вод.

Так, в Microsoft утверждают, что информации о вреде кампуса ЦОД в центральной Мексике неверная — воды используется очень мало, а электричества всего 12,6 МВт (≈50 тыс. местных домохозяйств). Тем временем в регионе наблюдаются «блэкауты», не хватает электричества и питьевой воды, что, например, привело к вспышке гепатита близ объекта Microsoft — перебои с водоснабжением не позволяют обеспечить минимальный уровень гигиены, в чём активисты винят власти, не готовые отказываться от многомиллионных инвестиций, из которых на поддержку населения не выделяется ничего.

В мексиканском штате Керетаро (Querétaro), где находятся ЦОД Microsoft, AWS и Google, уже наблюдаются длительные перебои с водой и электричеством, эти ресурсы всё менее доступны населению. Отключения, в числе прочего, нарушают работу медицинского оборудования, ведут к порче продуктов и лекарств, вынуждают покупать пресную воду. По мнению жителей, проблемы усугубились с запуском ЦОД Microsoft. Компании и власти заявляют об использовании новейших технологий вроде систем охлаждения с рециркуляцией воды, но жители относятся к ним скептически, полагая, что лучшие ресурсы всё равно достанутся бизнесу.

В Мексике Microsoft действует при посредничестве местного оператора Ascenty, а общую мощность ЦОД в ближайшие годы планируется увеличить вчетверо — до 1,5 ГВт. При этом власти подписывают с бизнесом соглашения о неразглашении деталей контрактов. Впрочем, строительство ЦОД и не думает останавливаться, а власти большинства стран в основном пытаются ускорить реализацию проектов в сельских районах. Чиновники Мексики, Бразилии, Малайзии, ОАЭ и Саудовской Аравии считают проблемы с ресурсами «платой за развитие», которая нужна для привлечения IT-гигантов и их ЦОД.

В этом отношении показателен пример Ирландии, ставшей за короткое время одним из ключевых рынков ЦОД, что привело к противоречию — стремительный рост энергоёмких объектов плохо вяжется с «зелёной» повесткой. Ожидается, что в ближайшие годы на дата-центры будет приходиться уже треть энергопотребления страны. Движение против ЦОД начало набирать силу с 2021 года, когда местные активисты, включая публичных персон и экологические группы, с переменным успехом начали оспаривать проекты ЦОД в судах. Фактически в Дублине и окрестностях с 2022 года действует мораторий на возведение новых кампусов. В качестве компромисса власти готовы разрешить операторам ЦОД строить собственные электростанции на ископаемом топливе и частные ЛЭП.

При этом группы экоактивистов из разных стран (Испании, Франции и др.) координируют деятельность, делятся данными о выигрышной тактике и даже ресурсами. Масштабы проблемы действительно велики. По имеющимся прогнозам, к 2035 году дата-центры будут потреблять столько же энергии, сколько Индия целиком, а даже единственный крупный ЦОД способен «выпивать» тысячи кубометров воды ежедневно.

