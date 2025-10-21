ОАЭ собрались стать ИИ-сверхдержавой: за пять лет в стране появится 10 тыс. ИИ-компаний

Ответственный за ИИ-проекты ОАЭ министр Омар Султан Аль Олама (Omar Sultan Al Olama) озвучил планы стимулировать развитие ИИ-стартапов в стране. По его словам, через пять лет в ОАЭ будет 10 тыс. таких компаний, тогда как на сегодняшний день их лишь 1,5 тыс., сообщает Computer Weekly. В то же время предполагается поощрять традиционные отрасли промышленности использовать решения на базе систем искусственного интеллекта — там, где он применим, для сохранения и наращивания рыночной доли.

Стратегия Эмиратов по превращению в ИИ-сверхдержаву предусматривает реализацию специальных программ. Ещё 2017 году страна первой в мире назначила «министра по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удалённой работы». ОАЭ стремятся привлечь в страну лучшие умы и компании. Даже сегодняшний показатель в 1,5 тыс. действующих ИИ-бизнесов — самый высокий в регионе. Для того, чтобы добиться уровня в 10 тыс., необходимо будет создать условия, при которых в Эмираты потянутся новые выдающиеся люди.

Хотя на частный сектор в ОАЭ приходится большая часть экономической активности, государственный сектор — жизненно важный компонент экономики и общества. Планы развития ИИ в стране имеют обширную государственную поддержку в рамках инициативы UAE Centennial 2071.

Она предусматривает внедрение ИИ для развития частного и государственного секторов на всех уровнях и превращение страны в мирового лидера в данной сфере. Предполагается, что это поможет диверсифицировать экономику, избавившись от чрезмерной зависимости от нефтегазовых доходов.

В ОАЭ развёрнута программа сертификации и ранжирования ИИ-бизнесов, в которой компании оцениваются по уровню компетентности и интеграции в экономику ОАЭ. Подающие заявку на получение сертификатов бизнесы ранжируются от просто «ИИ-компании» до компаний, имеющих «полное присутствие» в стране, т.е. тех, что создают свои модели и разрабатывают продукты для внутригосударственного использования. По слова министра, обычная компания получит рейтинг D, имеющая в стране представительство — C, ведущая там исследования — B, а та, у которой в ОАЭ штаб-квартира и есть локально разработанные модели специально для ОАЭ — рейтинг S. При прочих равных предпочтение государственными органами отдаётся при ведении дел компанией с рейтингом S.

В дальнейших планах — распространить схему за пределы исключительно стартапов и технологических компаний, чтобы преимуществами ИИ могли воспользоваться и другие бизнесы, в том числе из сферы туризма, логистики, авиаперевозок и др. Главное в ИИ-программах — их прикладное значение. По словам министра, ИИ должен повышать качество жизни — неудачей будет использование бесполезных «безделушек», которые будут выдаваться за успехи внедрения ИИ.

Тем временем в начале октября сообщалось, что что в NVIDIA расстроены задержками поставок ИИ-ускорителей в ОАЭ из-за особенностей американской политики, учитывающей конкуренцию с Китаем в сфере искусственного интеллекта. Не так давно в ОАЭ обязались инвестировать в США миллиарды долларов в обмен на поставки чипов в страну.

