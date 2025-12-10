Экоактивисты призвали США немедленно остановить строительство всех ИИ ЦОД

Активисты более 230 организаций из США подписали воззвание к местным конгрессменам, призывая ввести мораторий на строительство дата-центров. Они утверждают, что нынешний бум представляет огромную экологическую и социальную угрозу, сообщает The Register.

В открытом письме Конгрессу США активистами Food & Water Watch выражено недовольство тем, что расширение ЦОД, вызванное ростом интереса к ИИ, требует большего количества энергии. Это ведёт к росту выбросов парниковых газов, истощению водных ресурсов и росту цен на электричество для рядовых потребителей. Представители организаций, оставивших подписи под письмом, утверждают, что совокупно представляют интересы миллионов жителей 50 штатов США. Конгресс призывают приостановить строительство новых дата-центров до тех пор, пока не примут адекватные меры по защите населения и окружающей среды от уже наносимого ущерба.

Сегодня инвестиции в ЦОД достигли исторического максимума, их основным драйвером является ИИ. По оценкам Omdia, к концу 2025 года мировые затраты на дата-центры превысят $657 млрд, это почти вдое больше, чем два года назад — лидером остаются США. В одной только Вирджинии мощность ЦОД гиперскейлеров превышает мощность дата-центров всего Китая или Европы целиком. Во II половине 2024 года эти ЦОД потребовали вдвое больше энергии, чем в предыдущие шесть месяцев. Потребление воды ЦОД за последние пять лет выросло почти на ⅔.

За дополнительные генерирующие мощности и сопутствующую инфраструктуру придётся платить простым американцам. Ранее эксперты уже предупреждали о том, что к 2030 году счета на электричество в США могут вырасти на 70 %. Кроме того, в ноябре выяснилось, что некоторые штаты не сообщают своим гражданам о субсидиях, выделяемых для привлечения новых ИИ-компаний, т.е. фактически финансирование осуществляется за счёт налогоплательщиков.

Более того, строительство новых ЦОД ведёт к увеличению выбросов парниковых газов — Microsoft и Google открыто признают, что за последние десять лет уровень загрязнения атмосферы вырос несмотря на обещания добиться нулевых выбросов к концу десятилетия. Спрос на электричество уже спровоцировал возрождение интереса к угольной энергетике — не самого экобезопасного способа получать электричество. Кроме того, проблему усугубляют ЦОД с собственными генерирующими мощностями, например, кластеры xAI. И таких объектов будет всё больше и больше.

В Food & Water Watch подчёркивают, что взрывной рост индустрии больших данных является по-настоящему экзистенциальной угрозой для сообществ, не готовых справиться с колоссальными экологическими и экономическими трудностями, создаваемыми дата-центрами. Единственным разумным действием называется остановка бесконтрольного расширения отрасли ЦОД, чтобы сделать передышку и оценить потенциальный вред.

Тем временем американские власти соревнуются с Китаем за первенство в сфере ИИ и победить в гонке США смогут, только если будут инвестировать в вычислительные мощности ещё больше. Некоторые политики прямо заявляют, что настоящая экзистенциальная угроза — не изменение климата, а возможность проиграть в «гонке вооружений» в сфере ИИ, если мощностей будет недостаточно. США пообещали устранить препятствия для подключения ЦОД к источникам электроэнергии, а в октябре экономисты отмечали, что инвестиции в ИИ — единственное, что удерживает экономику США от рецессии.

При этом в индустрии ЦОД прекрасно осознают, что гигантские проекты по нраву далеко не всем. Впрочем, участники индустрии согласны не в том, что отрасли нужны перемены, а в том, что общественность стоит лучше информировать о настоящей работе дата-центров, отраслях, зависящих от ИИ и др. — люди должны воспринимать ЦОД как объекты, необходимые как вода или электричество.

