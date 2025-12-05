Gartner: дата-центры без собственных источников энергии попросту не выживут

По словам Gartner, в скором будущем дата-центры не смогут функционировать без собственных источников генерации электроэнергии, иначе цены на услуги окажутся слишком высокими, сообщает The Register. В Gartner уверены, что заказчики уже сейчас должны учитывать, как скажутся на их бизнесе доступность и стоимость электроэнергии. Так, в процесс оценки облачных сервисов предлагается добавить энергетическую устойчивость — наличие приоритетного доступа к электроэнергии и стратегии смягчения последствий в случае нехватки питания.

В исследовании «Новейшие технологии: основные тенденции в обеспечении электропитания центров обработки данных» (Emerging Tech: Top Trends in Data Center Power Provisioning) аналитки предполагают, что способность энергокомпаний поставлять электричество в необходимых объёмах скоро окажется под вопросом. Дата-центры строятся быстрее, чем необходимая для них энергетическая инфраструктура. Работы по строительству новых энергетических мощностей занимают годы, поэтому электростанции просто не успеют запустить вовремя, чтобы запитать все возводящиеся дата-центры.

Другими словами, операторы дата-центров не могут рассчитывать на получение всей необходимой электроэнергии от обычных электросетей, поэтому большинство из них будут строить собственные генерирующие мощности. Предполагается, что к 2028 году лишь 40 % всех новых ЦОД будут полагаться исключительно на присоединение к энергосетям. Gartner рекомендует арендаторам требовать от операторов дата-центров раскрывать стратегии энергообеспечения и документировать то, каким именно образом их планы влияют на ценообразование услуг ЦОД.

По оценкам компании, изменения происходят настолько быстро, что уже к 2036 году 40 % всех дата-центров будут использовать локальную генерацию на базе «чистых» технологий, пока недоступных для коммерческого использования. Так, упоминаются малые модульные реакторы (SMR) — они могли бы обеспечить энергией новое поколение ЦОД. Внимание уделили и сделкам в области термоядерной энергетики.

Уже сегодня, по оценке Gartner, в ЦОД можно применять водородные топливные элементы. Хотя в настоящее время в качестве источника для получения водорода используется природный газ, что ведёт к появлению большого количества парниковых газов, в будущем вероятен переход на «зелёный» водород, получаемый с помощью ветряных, солнечных или других электростанций, поставляющих возобновляемую энергию для электролиза.

Какую бы новую технологию операторы ЦОД ни выбрали, Gartner считает, что первые проекты будут использоваться для «краш-тестов», т.ч. и операторам, и их клиентам фактически придётся платить за непроверенные технологии. Подчёркивается, что операторы ЦОД одними из первых попытаются перейти на новые, «чистые» технологии генерации, но начальные затраты на них будут высокими. Ожидается, что первые пользователи таких ЦОД и будут покрывать необходимые расходы.

В ноябре 2024 года агентство сообщало, что дефицит энергии ограничит возможности 40 % ИИ ЦОД уже к 2027 году. В апреле 2025 года исследование Международного энергетического агентства (IEA) показало, что потребление электроэнергии в ЦОД во всём мире вырастет к 2030 году до 945 ТВт·ч. По оценкам самой Gartner, мировое энергопотребление ЦОД вырастет с 448 ТВт·ч в 2025 году до 980 ТВт·ч в 2030 году.

