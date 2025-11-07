IT-гиганты вливают миллиарды долларов в солнечную энергетику, чтобы поддержать работу ИИ ЦОД

Бум дата-центров в США столкнулся с изменением федеральной энергетической политики и растущими проблемами для проектов «чистой» энергетики, противодействием местных жителей и техническими ограничениями. Поскольку обычные энергосети не могут удовлетворить спрос дата-центров, операторы вкладывают миллиарды долларов в развитие солнечной энергетики, сообщает Datacenter Knowledge.

Примечательно, что в октябре администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) отменила реализацию проекта Esmeralda 7 — крупнейшей инициативы в области возобновляемой энергетики, получившей разрешение федеральных властей ещё при администрации Джо Байдена. Теперь на веб-странице проекта указано, что экологическая экспертиза «отменена». Решение принято на фоне того, что быстрое расширение дата-центров создаёт дополнительную нагрузку на электросети всей страны.

Особенно остро проблема проявляется в Вирджинии, где сосредоточено большинство ЦОД США. В мае коммунальная PJM Interconnection, управляющая электросетью штата, выпустила беспрецедентное предупреждение о том, что энергии летом может не хватить для удовлетворения спроса. Вирджиния импортирует больше электричества, чем любой из прочих штатов, более 50 ТВт∙ч только в 2023 году, но спрос быстро растёт, подпитываемый растущим парком ЦОД, развитием ИИ и майнинга. Динамика не может не беспокоить чиновников, не исключается, что к 2040 году энергопотребление может утроиться.

На фоне энергокризиса солнечная энергетика всё же становится всё более привлекательной для операторов ЦОД. В Вирджинии проектам мощностью менее 150 МВт разрешено получать разрешения в ускоренном режиме — менее двух лет от подачи заявки до начала эксплуатации. Установку солнечных панелей можно реализовать и за несколько месяцев без подключения к общей сети. Впрочем, по данным Университета штата Вирджиния, в 2024 году власти округов штата отклонили больше мегаватт «солнечных» проектов, чем одобрили — в сельской местности такие проекты часто рассматривают, как «индустриальное вторжение», а не «чистую» энергетическую инфраструктуру.

Перевести ЦОД на солнечную энергию сложно из-за двух ключевых проблем: огромной территории, которую требуют солнечные панели (например, более 400 га для ЦОД мощностью 200 МВт), и их низкой эффективности (коэффициент использования установленной мощности около 22 %). Другими словами, они не могут постоянно обеспечивать высокое энергопотребление дата-центров, работающих без перерыва — одной только солнечной энергии для этого недостаточно. Пока, по мнению экспертов, ценность солнечной энергии не в прямом питании дата-центров, а в том вкладе, который она вносит в общие электросети.

Несмотря на многочисленные ограничения, техногиганты стремятся внести вклад в строительство солнечных мощностей. Только в 2024 году Microsoft ввела в эксплуатацию более 860 МВт солнечных мощностей, в т.ч. в Иллинойсе, Техасе, Мичигане и Миссури. Всего портфолио объектов компании в области чистой энергетики превысило 34 ГВт. Meta✴ тоже расширила своё присутствие в солнечной энергетике в Техасе, реализовав три крупных проекта общей мощностью более 900 МВт.

AWS лидирует в области солнечной энергетики среди американских компаний, строя 13,6 ГВт солнечных мощностей, это больше установленной мощности большинства штатов. В том числе речь идёт о более 20 проектов в Техасе, в т.ч. солнечной электростанции на 500 МВт в округе Уэбб (Webb). У Google гибридный подход, сочетающий использование солнечных мощностей и аккумуляторных батарей. Компания управляет АКБ на 312 МВт и заключила соглашение с Intersect Power на $20 млрд для создания центров, совмещающих мощности «чистой» энергетики и собственно ЦОД.

Поскольку определённость относительно федеральной поддержки проектов возобновляемой энергетики отсутствует, в компании Janta Power уверены, что «рыночные силы» продолжат выступать драйверами внедрения солнечных инициатив. Главными приоритетами для отрасли должны стать не только субсидии, но и эффективность, надёжность и масштабируемость проектов — спрос на чистую энергию не снижается, особенно в секторе ЦОД. Кроме того, утверждается, что рост корпоративных инвестиций может превратить ЦОД из потребителей энергии в основных потребителей именно передовых солнечных технологий, что потенциально способно изменить всю отрасль.

Впрочем, в первую очередь всё же субсидии. Amazon, Google и Microsoft призвали США сохранить субсидии на возобновляемые источники энергии ради борьбы с КНР за первенство в сфере ИИ.

