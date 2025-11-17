Veir испытала сверхпроводящие кабели для ЦОД — до 3 МВт на впятеро большее расстояние, чем у обычных

Американская компания Veir объявила об успешном испытании своей технологии STAR (Superconducting Technology for AI Racks), которая предполагает использование сверхпроводящих силовых кабелей для питания оборудования в ИИ ЦОД.

Разработанное решение предусматривает замену традиционных кабелей на трубки аналогичного размера, в которых находятся сверхпроводящие ленты в жидком азоте с температурой −196 °C. Утверждается, что благодаря такому подходу передаваемая мощность может быть повышена на порядок при том же напряжении. В январе нынешнего года Veir получила $75 млн на развитие технологии: средства предоставили Munich Re Ventures, Microsoft Climate Innovation Fund, Tyche Partners, Piva Capital, National Grid Partners, Dara Holdings и SiteGround.

Тестирование системы STAR осуществлялось в моделируемой и масштабируемой среде ЦОД недалеко от штаб-квартиры Veir в Уоберне (Woburn) в Массачусетсе (США). Утверждается, что технология позволяет передавать до 3 МВт энергии по одному низковольтному кабелю. При этом протяжённость таких линий может в пять раз превосходить длину традиционных кабельных подключений. Система рассчитана на работу при напряжении до 800 В.

По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), в течение следующих пяти лет потребление электроэнергии в дата-центрах по всему миру вырастет более чем в два раза, достигнув 945 ТВт·ч к концу десятилетия. При этом мощность серверных стоек для ИИ, как ожидается, будет составлять до 500 кВт. Традиционная электротехническая инфраструктура, как заявляет Veir, не способна удовлетворить такие потребности, в связи с чем понадобится внедрение принципиально новых решений.

Система STAR позволяет повысить гибкость развёртывания ЦОД благодаря высокой плотности мощности в расчёте на один кабель и увеличению охвата, говорит компания. При этом сокращается площадь, занимаемая компонентами подсистем питания, а также уменьшаются сроки ввода объектов в эксплуатацию. Начать коммерциализацию технологии компания Veir намерена в следующем году.

Источник: