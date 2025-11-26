Твердотельные трансформаторы сингапурской Amperesand обещают произвести революцию в питании ИИ ЦОД

Сингапурская компания Amperesand, разрабатывающая энергетические решения для ИИ-инфраструктур, привлекла $80 млн в раунде финансирования серии A, проведённого Walden Catalyst Ventures и Temasek, сообщает Datacenter Dynamics. Полученные средства направят на развитие платформы питания на основе твердотельных трансформаторов среднего напряжения (Medium Voltage Solid State Transformer или MV SST). В компании обещают, что MV SST обеспечат «фундаментальный скачок» в плотности, эффективности и масштабируемости ИИ ЦОД.

Кроме того, инвестиции направят на развёртывание коммерческих решений мощностью 30 МВт в 2026 году. Особый акцент будет делаться на клиентов-гиперскейлеров. Чтобы упростить поставки, компания расширяет инженерные и производственные возможности в Сингапуре и США. Помимо ИИ ЦОД нового поколения, средневольтные трансформаторы Amperesand будут востребованы в оборонной промышленности и на других объектах повышенной важности.

Первые новые решения получит порт Сингапура. По некоторым данным, речь идёт о совместном с PSA International пилотном проекте критически важной зарядной инфраструктуры для портовой техники, в т.ч. передовых твердотельных трансформаторов и зарядных станций для электропогрузчиков. Классические трансформаторы устанавливаются на подстанциях и рядом с ЛЭП, понижая напряжение для следующего этапа распределения электроэнергии. Замена их на MV SST откроет новые возможности, включая быструю зарядку электромобилей в большем количестве локаций.

Сингапурская Amperesand была основана Наньянским технологическим университетом в рамках венчурной программы Xora Innovation. В 2024 году компания завершила испытание системы второго поколения, проведя ряд тестов, в том числе с избыточными нагрузками, и заложив основу для создания SST-платформы среднего напряжения. В феврале 2024 года она получила инвестиции в объёме $12,5 млн.

В 2025 году бизнес расширил присутствие на рынке США, организовав инженерное подразделение в Сан-Франциско и открыв производство в Рино (Reno) — в рамках подготовки к более масштабному выходу на рынок. В нынешнем раунде финансирования также приняли участие Industry Ventures, Acclimate Ventures, SG Growth Capital и участники первого раунда: Xora Innovation, Material Impact, TDK Ventures и Foothill Ventures.

Это не единственная компания, адаптирующаяся под рост рынка ЦОД и других энергоёмких проектов. Например, в сентябре 2025 года сообщалось, что Hitachi Energy вложит $1 млрд в выпуск энергооборудования для ИИ ЦОД в США.

