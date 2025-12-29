Китайские поставщики заработают на буме ИИ несмотря на напряжённость в отношениях с Западом

Несмотря на геополитическую напряжённость между Китаем и Западом, китайские поставщики оборудования для ИИ-проектов, от энергетических решений до систем охлаждения, переживают настоящий бум экспорта, сообщает Nikkei Asian Review. ИИ ЦОД потребляют намного больше энергии по сравнению с традиционными дата-центрами и требуют иных технологических решений, например, в области охлаждения. Для их обслуживания таких ЦОД нередко нужна модернизация электросетей, поэтому инвестиции в эту сферу стали расти в США, Европе и на Ближнем Востоке с 2022 года. Однако энергооборудование остаётся дефицитным во всём мире.

В модернизации электросетей ключевую роль играют трансформаторы. При этом, как сообщает Wood Mackenzie, в США 80 % силовых трансформаторов и 50 % распределительных трансформаторов импортируются в страну из-за рубежа. В 2025 году ожидается дефицит поставок в объёме 30 % и 10 % соответственно. На этом стремится заработать, например, китайская Sieyuan Electric, выпускающая электрооборудование. В прошлом году она создала в США дочернюю компанию для компенсации дефицита в стране трансформаторов. С начала 2025 года акции Sieyuan Electric выросли более чем вдвое, планируется SPO в Гонконге.

Производство трансформаторов требует специального оборудования, приобретаемого буквально годами. Кроме того, организация нового производства потребует строительства нового завода и обучения рабочих, поэтому быстрое наращивание производства затруднительно. По данным китайской таможни, за первые 11 месяцев 2025 года экспорт трансформаторов из КНР достиг почти ¥58 млрд ($8,2 млрд), на 36,3 % больше, чем в тот же период 2024 года.

На фоне бурного роста спроса за рубежом темпы роста экспорта производителей из КНР превысили рост на внутреннем рынке. Например, крупнейший в мире производитель трансформаторов (по совокупной мощности) Tebian Electric Apparatus нарастил стоимость международных контрактов в годовом исчислении на 65,91 %, на внутреннем рынке рост составил 14,08 %.

По мнению экспертов, одним из главных преимуществ китайского бизнеса является скорость организации работ. Как сообщил Bank of America Securities, с момента получения заказа китайским поставщиком до получения гjтовой продукции проходит менее года, тогда как в США, Европе или Южной Корее речь может идти о двух-трёх годах. По словам экспертов, производство трансформаторов в КНР отличается высокой конкурентоспособностью, поскольку электротехническая листовая сталь раньше импортировалась, а теперь её производство полностью локализовано.

Сообщается, что китайские экспортёры постоянно прилагают усилия по расширению бизнеса за рубежом, посколкьу в самой стране жёсткая конкуренция и относительно слабый внутренний рынок. Впрочем, мелкие игроки уровня Dishin с её 150 сотрудниками, вероятно, столкнутся с серьёзными проблемами — стандарты от страны к стране отличаются, что требует технических корректировок и местной сертификации. Кроме того, нужны налаженные каналы сбыта, поскольку трансформаторы обычно продают энергетическим компаниям и одного качества продукции для успеха бизнеса недостаточно.

По оценкам UBS, капитальные затраты на ИИ в 2025 году достигнут $423 млрд и $571 млрд — в 2026 году. Ряд инвестиционных банков прогнозирует, что к 2030 году расходы на ИИ превысят $1 трлн. Ожидается, что американские гиперскейлеры, включая Google, Meta✴, Microsoft, Amazon и Oracle в этом году потратят от $350 млрд до $400 млрд, что будет способствовать росту строительства ЦОД и создаст дополнительную нагрузку на электросети. Для сравнения, в Китае, по прогнозам Bank of America, аналогичные капиталовложения в 2025 году составят ¥600–700 млрд ($85–$100 млрд), в основном благодаря правительству и местным крупным компаниям, а к 2030 году достигнут ¥2–¥2,5 трлн ($285–$356 млрд). Около трети этих средств направят на ИИ-инфраструктуру.

Системы хранения энергии (ESS) — ещё одна область, где Китай опережает конкурентов. Недавно JP Morgan сообщала, что глобальное развёртывание ИИ ЦОД увеличит спрос на подобные системы. Пока связанный с ИИ спрос на такие системы составляет лишь 2 % от мировых поставок, перспективы очень хорошие. За первые 10 месяцев текущего года поставки аккумуляторных ESS (BESS) выросли на 70 % год к году, во многом благодаря росту китайского экспорта на ключевые рынки на 61 %. JP Morgan прогнозирует рост поставок на 80 % в 2025 году и на 30 % в 2026 году. Дефицит предложения может привести к росту цен.

В Bank of America заявляют, что LG также наращивает производственные мощности для энергохранилищ, но темпы роста отстают от реального роста спроса, поэтому заинтересованным сторонам в основном приходится импортировать продукцию из Китая. На мировом рынке аккумуляторов доминируют китайские CATL, EVE Energy и BYD и др.

Также, по словам экспертов из Nomura, хотя дефицит сетевых компонентов ожидается до 2026 года из-за высокого спроса и роста технических барьеров, сетевое оборудование для ИИ, включая коммутаторы, маршрутизаторы, оптические и медные кабели и др. станут всё более важными для развёртывания ЦОД. Это может сыграть на руку ведущим поставщикам — вырастет цена и увеличится маржа на мировом рынке.

В Bank of America также ожидают роста экспорта из Китая оборудования для охлаждения ИИ-инфраструктуры. В Юго-Восточной Азии, где бурный рост строительства ЦОД стимулирует спрос на компоненты, включая CDU и быстроразъёмные соединения (UQD), по-прежнему доминируют некитайские бренды. Тем не менее, китайские поставщики играют важную роль в обеспечении трубопроводов и коллекторов. По мнению экспертов, поскольку китайские IT-компании всё чаще строят ИИ ЦОД в Юго-Восточной Азии из-за ограничений на экспорт передовых чипов в КНР и высоких цен на электричество в китайских мегаполисах, ожидается, что у китайских производителей охлаждающего оборудования появится больше экспортных возможностей.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: