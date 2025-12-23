Около 80 % всех дата-центров мира построены в не слишком подходящих климатических условиях

Согласно исследованию Rest of World, почти 7 тыс. из 8808 дата-центров в мире построены в не самых комфортных, согласно стандартам ASHRAE, климатических условиях. Большинство находятся «за пределами оптимального температурного диапазона» для охлаждения, а 600 — в слишком жарких местах. Проблема в том, что развитие ИИ вынуждает размещать ЦОД и в неблагоприятных регионах. Анализ свидетельствует, что экономические, политические и даже сетевые реалии часто важнее для строителей и операторов, чем экологическая целесообразность.

При анализе эксперты Rest of World сопоставляли данные о местоположении дата-центров с информацией о температуре из базы Copernicus. Данные сравниваются с рекомендациями ASHRAE, согласно которым эффективнее всего ЦОД работают при температуре окружающего воздуха 18 °C до 27 °C. Другими словами, почти 7 тыс. ЦОД находятся за пределами рекомендованного температурного диапазона. Большинство находятся в регионах со среднегодовой температурой ниже 18 °C, где решающее значение имеет управление влажностью и циркуляцией. Около 600 объектов, находятся в местах со среднегодовой температурой выше 27 °C, там постоянной проблемой является жара.

В 21 стране вообще все ЦОД расположены в зонах с температурой выше рекомендованной. К ним, например, относятся Сингапур, Таиланд, Нигерия и ОАЭ. В Саудовской Аравии и Малайзии почти все дата-центры находятся в таких же горячих зонах, в Индонезии — почти половина, а в Индии — чуть меньше трети. Сингапур является уникальным регионом — на очень небольшой площади размещены дата-центры мощностью более 1,4 ГВт (ещё 300 МВт на очереди), при этом средняя дневная температура составляет около 33 °C, а относительная влажность нередко переваливает за 80 %. Для дата-центров такие условия близки к экстремальным. Сингапур фактически вводил мораторий на развитие ЦОД из-за нехватки энергии, значительная часть которой в случае ЦОД уходила на охлаждение.

В общемировом масштабе дата-центры часто приходится строить в не слишком пригодных для их эксплуатации климатических условиях. Спрос на облака и генеративный ИИ быстро растёт, и особенно в регионах с самым жарким климатом. При этом правительства всё чаще требуют хранения данных в пределах национальных границ. В результате ЦОД строят совсем не там, где их использование дешевле всего. Впрочем, даже если операторы не гонятся за суверенитетом данных, в расчёт часто принимается доступность и стоимость электричества и воды. Также учитывается цена земли, частота в регионе стихийных бедствий, местные законы, налоговые льготы, простота получения разрешений на строительство.

Рост нагрузки на системы охлаждения создаёт и дополнительную нагрузку на местные электросети. По информации Международного энергетического агентства (IEA), в 2024 году дата-центры потребили около 415 ТВт∙ч, это около 1,5 % от мирового спроса на электричество. По некоторым оценкам, к 2030 году цифра вырастет более чем вдвое по мере развития ИИ, места строительства новых ЦОД будут значить ещё больше.

В ответ операторы ЦОД по-новому подходят к охлаждению объектов. Хотя воздушное охлаждение по-прежнему доминирует (на него приходится 54 % рынка), всё популярнее становятся СЖО, особенно для ИИ-стоек высокой плотности. Впрочем, модернизация уже действующих объектов довольно затратна, а многие из наиболее перспективных рынков ЦОД в мире имеют ограниченные ресурсы. По словам экспертов, к 2040 году экстремальная жара может существенно сказаться на ⅔ крупнейших ЦОД по всему миру, в т.ч. на всех основных дата-центрах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.