Karman Industries представила систему охлаждения ИИ ЦОД с углекислым газом

Karman Industries представила установку HPU (heat processing unit), которая, как утверждается, способна охлаждать дата-центры и перерабатывать «мусорное» тепло, сообщает Datacenter Dynamics. Модульная охладительная система на 10 МВт, использующая CO2, позволяет организовать инфраструктуру в HPU-блоках высокой «плотности».

В частности, HPU в ИИ ЦОД может отбирать избыточное тепло кластеров и отдавать на выходе теплоноситель с температурой менее 30 °C, всё это без необходимости использования больших объёмов воды. Если окружающий воздух холодный, HPU способны перерабатывать «мусорное» тепло в электричество или, например, нагревать теплоноситель до температур, достаточных для систем центрального отопления.

Охлаждение с помощью CO 2 работает в целом по тому же принципу, что и традиционная система воздушного охлаждения, говорит компания, за тем исключением, что в качестве хладагента используются углекислота. Считается, что CO 2 безвреднее для атмосферы, чем фреоны и т.п. вещества.

Система Karman Industries использует фирменную технологию Kompressor, которая, как утверждается, может сэкономить немало пространства в сравнении с традиционными системами воздушного охлаждения — экономия занимаемой модулем охлаждения площади составляет до 80 %. HPU разрабатывались для утилизации выделяемого тепла и улучшения PUE ИИ ЦОД без применения PFAS-химикатов и больших объёмов питьевой воды. HPU используют питание 800 В DC (HVDC), 3D-печать металлами, высокоскоростные двигатели и силовую электронику на карбиде кремния.

Karman привлекла $20 млн в раунде финансирования серии A, возглавленном Riot Ventures, а общий объём привлечённых средств составил более $30 млн. Среди прочих крупных участников Sunflower Capital, Space VC, Wonder Ventures, и бывший глава Intel и VMware Пэт Гэлсингер (Pat Gelsinger). Хотя клиенты компании не раскрываются, она сообщает, что поставки HPU начнутся в III квартале 2026 года. Karman имеет собственный завод GigaWerx в Лос-Анджелесе, способный выпускать HPU общей холодопроизводительностью до 1 ГВт/год с возможностью масштабирования до 4 ГВт/год.

Как заявляет Karman Industries, время является самым ценным активом в гонке за увеличение потенциала ИИ. Сократив на 80 % площадь системы охлаждения, компания не просто позволяет экономить землю, но и даёт возможность избежать эффекта «снежного кома» с усложнением инфраструктуры. Это позволит гиперскейлерам реализовать проекты на много месяцев быстрее при масштабировании своей инфраструктуры.

