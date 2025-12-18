IXcellerate разработала собственное решение для эффективного охлаждения высоконагруженных ЦОД

Российский оператор коммерческих дата-центров IXcellerate сообщил о разработке передового решения для охлаждения высоконагруженных машинных залов. Компания уже получила патент на изобретение, которое прошло независимую экспертизу Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Целью исследовательского проекта являлось создание технологии для увеличения мощности системы кондиционирования при неизменной площади помещения. При этом требовалось решить проблемы неравномерного распределения воздуха, обеспечив возможность размещать стойки в любой точке машинного зала без изменения конфигураций инженерных систем.

В процессе разработки специалисты использовали CFD-инструменты. В результате, была получена специальная формула для расчёта объёма расходуемого воздуха, температурного режима и суммарной площади теплообменников для оптимального подбора мощности и количества вентиляторов. Формула позволила сконструировать новую воздухоохладительную камеру статического давления: она обеспечивает равномерное распределение воздушных потоков на все теплообменные аппараты.

Инновационное решение внедрено в действующих машинных залах Южного кампуса IXcellerate с общей нагрузкой более 30 МВт. По заявлениям компании, применённая технология обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с другими системами. В частности, благодаря оптимизации повышена энергоэффективность ЦОД и снижено потребление электроэнергии. Количество стойко-мест удалось увеличить на 15 % при сохранении прежней площади машинного зала. Исключены риски перегрева высоконагруженного IT-оборудования. Кроме того, достигнут оптимальный температурный график теплоносителя, благодаря чему дата-центр работает в энергосберегающем режиме фрикулинга.

Разработка новой технологии особенно важна в свете сформировавшейся геополитической обстановки, из-за которой поставки импортной продукции в Россию ограничены. Предложенное решение позволяет поддерживать параметры климата по стандарту ASHRAE, обеспечивает отказоустойчивость и сервисное обслуживание оборудования без перерывов на ремонты. Система подходит для любых дата-центров и помещений с серверным оборудованием.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: