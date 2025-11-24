IXcellerate построит в Московском регионе кампус на 130 МВт для размещения двух новых ЦОД

IXcellerate, оператор коммерческих дата-центров России, завершил сделку по покупке участка земли площадью 5,5 га и приступил к реализации своего третьего кампуса Vёshki. Проект финансируется как из собственных средств компании, так и за счёт заёмного капитала.

Новый кампус будет развёрнут рядом с посёлком Вёшки в городском округе Мытищи Московской области на расстоянии 6 км по прямой от кампуса IXcellerate Moscow North в районе Алтуфьево. IXcellerate Vёshki объединит на своей территории два новых дата-центра — MOS11 и MOS12. Общая ёмкость объекта составит 7500 стойко-мест, мощность — 130 МВт. Помимо ЦОД на площадке разместятся склады и клиентские офисы.

Первый дата-центр — MOS11 — на 2500 стойко-мест будет открыт на основе существующего здания по технологии Brownfield. Бесперебойность объекта будет обеспечиваться за счёт двойного резервирования (2N) через два независимых ввода от двух городских подстанций с использованием ДГУ и ИБП. Доступность электричества составит 40 МВт, средняя нагрузка на стойку — 12 кВт с возможностью увеличения до 44 кВт для размещения высокопроизводительных систем. Охлаждение машинных залов будет осуществляться по технология низкоскоростной циркуляции воздуха (Low Speed Ventilation, LSV) с использованием чиллеров с фрикулингом и предохлаждением. Система накопления энергии позволит поддерживать среднегодовой коэффициент энергоэффективности (PUE) на уровне 1,33. Для защиты от возгорания будет развёрнута комбинированная система пожаротушения газом и тонкораспылённой водой. Проектом также предусмотрен технологический водоём с ливневой водой для адиабатики. Запуск первой очереди MOS11 запланирован на лето 2026 года.

Запуск строительства второго центра обработки данных — MOS12 — на территории кампуса IXcellerate Vёshki запланирован на 2027 год с поэтапным вводом мощностей в 2029–2030 гг.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: