Представлена российская система «Колибри-ЦОД» для управления распределённой IT-инфраструктурой и оборудованием — от терминалов до дата-центров

Работающая в сфере системной интеграции компания ICL Services выпустила на отечественный рынок «Колибри-ЦОД» — решение для управления конфигурациями и автоматизацией процессов корпоративной IT-инфраструктуры.

Комплекс «Колибри-ЦОД» предназначен для работы как с серверной инфраструктурой, так и с периферийными устройствами. Продукт автоматизирует обслуживание серверов, рабочих станций и виртуальных машин, выполняет развёртывание программного обеспечения и обновлений, управление конфигурациями, решение инцидентов и прочих IT-задач. Также система обеспечивает восстановление устройств. При сбое на критичном оборудовании (POS-терминалы, киоски самообслуживания, сканеры штрих-кодов, топливные колонки и др.) «Колибри-ЦОД» автоматически разворачивает с сервера готовый образ ОС.

Платформа «Колибри-ЦОД» поддерживает работу с устройствами на базе Windows, Linux и, по заверениям разработчика, может использоваться в сетях организаций любого масштаба и любых отраслей.

«Мы уверены, что в условиях импортозамещения «Колибри-ЦОД» станет ключевым инструментом для российских компаний, обеспечивая надёжность, масштабируемость и технологическую независимость IT-инфраструктур. С его помощью снижаются финансовые потери от простоев оборудования, ускоряется внедрение новых технологий, а рост нагрузки больше не требует увеличения штата IT-специалистов», — заявляет ICL Services.

