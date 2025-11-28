«РТК-ЦОД» запустила новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре

Компания «РТК-ЦОД» (входит в IT-кластер «Ростелекома») сообщила о запуске новой площадки «Облако КИИ», развёрнутой на базе ЦОД «Остаповский-2» в Москве и предназначенной для размещения критической информационной инфраструктуры.

Инфраструктура «Облака КИИ» включает в себя аттестованное облако, соответствующее требованиям приказа ФСТЭК №239 на уровне IaaS; взаимодействие с НКЦКИ по передаче инцидентов информационной безопасности, событий и проведение расследований, связанных с ними; контроль соответствия ПО и СЗИ актуальным требованиям и нормативной документации; мониторинг событий ИБ и оперативное реагирование на инциденты; взаимодействие с ГосСОПКА для обмена информацией об инцидентах. Применённые в защищённом окружении «Облака КИИ» аппаратные решения внесены в реестр Минпромторга, а программное обеспечение — в реестр Минцифры России.

Развёрнутая «РТК-ЦОД» облачная площадка соответствует требованиям к объектам критической информационной инфраструктуры до второй категории значимости, позволяет размещать государственные информационные системы первой категории и работать с персональными данными до первого уровня значимости включительно.

Вычислительный комплекс «Остаповский-2» введён в эксплуатацию в 2024 году и вмещает 2048 стоек. ЦОД соответствует уровню защищённости Tier III, что гарантирует работу инженерных систем объекта в случае чрезвычайных ситуаций. Новая аттестованная площадка «Облака КИИ» станет частью отказоустойчивой инфраструктуры компании, которая уже включает площадку в дата-центре «Медведково-1». Расположение двух центров обработки данных в Москве на расстоянии около 20 км друг от друга позволяет обеспечить высокий уровень доступности сервисов и бесперебойность их работы.

