Airbus чуть не остановила выпуск самолётов из-за нехватки топлива для генераторов ЦОД в критический момент

Компания Airbus пересмотрела системы аварийного питания ЦОД после инцидента на территории Испании и Португалии. В апреле десятичасовое отключение электроэнергии привело к тому, что производство Airbus оказалось на грани полной остановки, сообщает The Register. Большинство ЦОД, в отличие от телеком-операторов, весьма достойно встретили блэкаут, но, как оказалось, не все.

В результате сбоя энергосети была нарушена работа основного дата-центра Airbus в Испании, расположенного в мадридском технокластере Campus Futura. В Airbus признали, что были уверены в готовности к перебоям с электричеством, но оказалось, что ни о какой готовности фактически не было и речи. Резервные генераторы, конечно, имелись, но вот запасы дизеля для них оказались очень малы. Компания срочно попыталась приобрести побольше топлива, но поставщики и без того были буквально завалены аналогичными заказами.

Airbus утверждает, что до полного отключения дата-центра оставались считанные часы. При этом ставки были высоки — без доступа к дата-центру сотрудники на производстве не могли получать доступ к документации, инструкциям и др. Могла быть парализована и работа склада, если бы автоматизированные системы подбора деталей прекратили бы работу. В Airbus не исключают, что, вероятно, смогли бы продержаться ещё день, обойдя действующие процедуры и работая в ручном режиме.

Теперь компания будет поддерживать необходимые запасы топлива, она заключила контракты на снабжение топливом в приоритетном порядке для объектов в Испании, Франции, Германии и Великобритании. Цель — обеспечить автономную работу ЦОД в течение нескольких дней в случае «массового отключения электроэнергии», не рассчитывая на поставки топлива извне. Это дополнительные затраты, но они мизерны в сравнении с потенциальной стоимостью остановки производственной линии.

Апрельский сбой был довольно редким для региона событием. Национальный оператор сетей Португалии заявлял, что из-за перепада температур в Испании были аномальные перепады электроснабжения на линиях высокого напряжения (400 кВ) — феномен известен, как «индуцированные атмосферные колебания». Подобные колебания в системах электроснабжения вызвали сбои синхронизации, что привело к последовательным сбоям в объединённой европейской энергосети.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: