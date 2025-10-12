Арест за арестом: причиной возгорания в правительственном ЦОД Южной Кореи могло стать не отключенное вовремя резервное питание

Полиция Южной Кореи полагает, что причиной крупного пожара в ЦОД Национальной службы информационных ресурсов (NIRS) 26 сентября, который привёл к отключению около 700 государственных сервисов и потери 858 Тбайт данных, могло стать некорректное отключение питания перед проведением технического обслуживания литий-ионных батарей. Перед переносом АКБ была отключена основная линия питания, однако вспомогательная, как выяснилось, продолжала работу. Аресты предполагаемых виновных продолжаются, сообщает Datacenter Dynamics.

На прошлой неделе полиция арестовала четырёх человек по подозрению в халатности в связи с возможной халатностью. Представители правоохранительных органов заявляют, что допрошено уже 26 человек, четверо было арестовано, а недавно арестовали пятого. Также проведены обыски в NIRS и трёх компаниях-партнёрах центра, конфискованы различные материалы, в т.ч. проектная документация и журналы работы аккумуляторов.

Свидетели говорят, что основное электропитание было отключено примерно за час до начала пожара, однако вспомогательное питание всё ещё работало. Непосредственно возгорание произошло при попытке перемещения одного из аккумуляторов из зала на пятом этаже в подвал, что потребовало отключения силовых кабелей. Не исключено, что именно поэтому загоревшаяся батарея был заряжена на 80–90 %, тогда как многие производители рекомендуют для рекомендуют низкий и средний уровень заряда перед перемещением литий-ионных модулей.

Представители полиции ссылаются на мнение экспертов, уверенных, что потенциальный ущерб от пожара тем больше, чем выше заряд аккумуляторов. Аккумуляторы ЦОД разберут для дальнейшего изучения, также эксперты проведут эксперименты с идентичными моделями для выяснения причин возгорания. Пожар уничтожил 384 аккумуляторных модулей и 740 единиц IT-оборудования.

По состоянию на минувшую пятницу было восстановлено 217 государственных систем — менее трети от общего числа. Считается, что операторы правительственной системы G-Drive, содержавшей 858 Тбайт информации, потеряли её безвозвратно, поскольку резервных копий не существовало. Примечательно, что спустя несколько дней в том же городе случился ещё один пожар, на этот раз в ЦОД Lotte Innovate. Причиной снова названо возгорание ИБП, причём буквально на следующий день после инспекции пожарной службы.

