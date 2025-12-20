Airbus перенесёт критически важные нагрузки в суверенное европейское облако

Одна из крупнейших в мире авиастроительных компаний Airbus, по сообщению The Register, намерена объявить крупный тендер в рамках проекта, предусматривающего перенос критически важных нагрузок и приложений в суверенное облако на территории Европы. Как отмечается, французская Airbus уже консолидировала свои дата-центры. При этом производитель авиатехники внедряет различные облачные решения. В частности, уже семь лет осуществляется перевод 130 тыс. сотрудников компании с пакета Microsoft Office на облачную платформу Google Workspace.

Новый проект предполагает миграцию в облако ключевых систем, которые в настоящее время развёрнуты в локальной инфраструктуре. Речь идёт о решениях ERP (системы планирования ресурсов предприятия), CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами), PLM (системы управления жизненным циклом продукта), MES (системы управления производственными процессами) и пр. Как заявила Кэтрин Йестин (Catherine Jestin), исполнительный вице-президент Airbus по цифровым технологиям, компании требуется суверенное облако по той причине, что значительная часть корпоративной информации «крайне конфиденциальна» с национальной и европейской точек зрения.

Приём заявок на участие в тендере начнётся в январе 2026 года. Окончательное решение о выборе облачного провайдера Airbus рассчитывает принять к лету. Стоимость контракта, по оценкам, превысит €50 млн: заключить его планируется на длительный срок — до десяти лет — с «предсказуемой стоимостью услуг» на протяжении всего периода.

Использование суверенного облака необходимо Airbus в свете усиливающейся напряжённости между Евросоюзом и США. Какие именно провайдеры рассматриваются в качестве потенциальных поставщиков услуг, не уточняется. Доступ к суверенному европейскому облаку предлагает в том числе немецкая SAP: платформа EU AI Cloud оптимизирована для ИИ-задач. Кроме того, ранее был анонсирован проект Virt8ra по созданию европейской суверенной облачной платформы, призванной обеспечить переносимость и совместимость между сервисами различных поставщиков облачных услуг. В инициативе принимают участие Arsys, BIT, Гданьский политехнический университет (Gdańsk Tech), Infobip, IONOS, Kontron, Mondragon и Oktawave, тогда как координатором выступает OpenNebula Systems.

