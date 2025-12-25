ServiceNow купила за $7,75 млрд стартап Armis для расширения своих услуг кибербезопасности

Компания ServiceNow объявила о приобретении за $7,75 млрд стартапа Armis, разработчика платформы кибербезопасности для защиты подключённых устройств. Это более чем на $1,5 млрд больше оценки, полученной Armis после последнего раунда финансирования в ноябре, когда она привлекла $435 млн, уточнил ресурс SiliconANGLE. По словам ServiceNow, приобретение будет обеспечено за счёт комбинации имеющихся денежных средств и заёмных средств.

Это крупнейшая покупка ServiceNow на сегодняшний день и четвёртое приобретение в сфере кибербезопасности за последний год, отметил ресурс DarkReading. Ожидается, что сделка будет завершена во II половине 2026 года. У ServiceNow и Armis есть много общих клиентов, включая Colgate-Palmolive, JPMorgan Chase, Merck, Mondelēz и United Airlines.

Armis, основанная десять лет назад Евгением Дибеовым (Yevgeny Dibeov) и Надиром Израэлем (Nadir Izrael), специализируется на защите и управлении подключёнными устройствами и активами, к которым, например, относятся системы Интернета вещей, промышленные роботы, медицинское оборудование, офисные принтеры и т.д., по всем поверхностям атак. Её облачная платформа управления активами и безопасностью Centrix обеспечивает прозрачность для всего спектра устройств, обнаруживая вредоносную активность, такую как попытки установки несанкционированных программ в систему, используя ИИ. Платформа также выявляет уязвимости устройств, которые могут привести к кибератакам в будущем.

«Armis обладает способностью обеспечивать полную прозрачность активов, которые не управляются в традиционных ИТ-системах», — заявил Билл Макдермотт (Bill McDermott), председатель и генеральный директор ServiceNow. При этом Centrix обнаруживает нарушения безопасности с помощью безагентного механизма и создаёт ловушки (honeypot) — механизмы обнаружения вредоносного ПО, замаскированные под технологические активы.

По словам ServiceNow, решение Armis позволит клиентам постоянно отслеживать каждый актив, расставлять приоритеты для каждого риска и реагировать на него в рамках единой системы ещё до возникновения инцидента. Он отметил, что приобретение Armis укрепляет стратегию компании по углублению контекста безопасности на платформе ServiceNow AI за счёт охвата киберфизической безопасности. «Клиенты могут заблаговременно снижать риски по мере ускорения внедрения ИИ», — сообщила компания.

ServiceNow планирует интегрировать возможности Armis и её набор данных с недавно запущенным инструментом ServiceNow AI Control Tower — централизованным командным центром для внедрения, управления и контроля ИИ и его жизненного цикла. Объединение приведёт к созданию «единого, комплексного стека управления рисками и операциями в области безопасности, который сможет видеть, принимать решения и действовать по всей технологической инфраструктуре», говорит компания. Платформа также обеспечит автоматизацию процесса пересылки данных о нарушении безопасности наиболее подходящему для его устранения администратору. Кроме того, сделка расширит возможности CMDB-платформы ServiceNow.

В объявлении о сделке ServiceNow раскрыла информацию о том, что ежегодный регулярный доход (ARR) её подразделение кибербезопасности и управления рисками в прошлом квартале превысил отметку в $1 млрд. Приобретение Armis более чем втрое увеличит рыночные возможности подразделения, надеется ServiceNow. У самой Armis показатель ARR составляет более $340 млн, при этом темпы роста превышают 50 % в годовом исчислении.

Armis — второй поставщик решений в области кибербезопасности, приобретённый ServiceNow в этом месяце. Ранее компания объявила о покупке поставщика решений для идентификации личности Veza примерно за $1 млрд. Также в начале декабря компания завершила приобретение поставщика решений на основе ИИ Moveworks за $2,85 млрд, чей ИИ-помощник сыграет ключевую роль в планах ServiceNow по обеспечению безопасности автономных рабочих процессов и быстрому реагированию на инциденты безопасности. А на прошлой неделе она завершила сделку по покупке поставщика решений в области безопасности Mission Secure, о которой было объявлено в ноябре 2024 года.

