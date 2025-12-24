Разработчик аппаратной ИБ-платформы Axiado привлёк на развитие $100 млн

Стартап Axiado, занимающийся разработкой аппаратных решений для обеспечения кибербезопасности дата-центров, по сообщению Datacenter Dynamics, провёл раунд финансирования серии C+, в ходе которого на дальнейшее развитие получено $100 млн.

Компания Axiado основана Ашоком Баббаром (Ashok Babbar) и Акселем Клотом (Axel Kloth) в 2017 году в Сан-Хосе (Калифорния, США). Стартап разработал сопроцессор под названием Trusted Control/Compute Unit (TCU): изделие объединяет функции безопасного управления, вычислений и мониторинга на основе ИИ.

Утверждается, что возможности TCU по непрерывному сбору данных, их анализу и автономному управлению обеспечивают основу для интеллектуальных, безопасных, отказоустойчивых и эффективных саморегулирующихся систем в облачных инфраструктурах и ЦОД следующего поколения. TCU не только защищает дата-центры от угроз в режиме реального времени, но и помогает оптимизировать работу систем энергоснабжения и охлаждения.

В конце 2024 года фирма Axiado провела раунд финансирования серии C на сумму в $60 млн. В этой инвестиционной программе приняли участие Maverick Silicon, Samsung Catalyst Fund, Atreides Management и Crosslink Capital.

Раунд C+ возглавила Maverick Silicon при участии Prosperity7 Ventures, Orbit Venture Partners, Crosslink Capital, Nosterra Ventures и других инвесторов. Полученные средства стартап намерен направить на дальнейшее развитие своей аппаратной ИБ-платформы, расширение отделов продаж, маркетинга и поддержки, а также на создание решений следующего поколения.

