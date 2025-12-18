Databricks привлекла $4 млрд, увеличив рыночную стоимость до $134 млрд

Databricks объявила о завершении раунда финансирования серии L, в ходе которого она привлекла более $4 млрд с оценкой рыночной стоимости в $134 млрд. Это на $34 млрд больше её оценки после предыдущего раунда финансирования в августе этого года. С момента основания в 2013 году Databricks провела 12 раундов финансирования, в ходе которых привлекла $19 млрд инвестиций. Из них $14 млрд — в течение последних двух лет.

Раунд финансирования возглавили Insight Partners, Fidelity Management & Research Company и JP Morgan Asset Management при участии Andreessen Horowitz, фондов и счетов под управлением BlackRock, Blackstone, Coatue, GIC, MGX, NEA, Ontario Teachers Pension Plan, Robinhood Ventures, а также счетов, управляемых T. Rowe Price Associates, Inc., Temasek, Thrive Capital и Winslow Capital.

Резкому росту оценки компании способствовал быстрый рост её выручки. Databricks сообщила, что её расчётная годовая выручка (Revenue Run Rate, RRR) в III квартале превысила $4,8 млрд (рост год к году на 55 %), причём более $1 млрд приходится на ИИ-решения и ещё $1 млрд — на платформу для хранения данных Data Warehousing.

В прошлом году, когда компания привлекла $10 млрд в рамках раунда J, у неё было более 500 клиентов с ежегодным регулярным доходом (ARR) более $1 млрд, сообщил ресурс Blocks & Files. Сейчас таких клиентов более 700. Коэффициент удержания клиентов составляет более 140 %, поскольку существующие клиенты со временем тратят больше денег на услуги Databricks. Компания также отметила популярность Lakebase, управляемой базы данных на основе PostgreSQL, запущенной компанией в июне. Компания сообщила, что сервис уже используют тысячи клиентов и и наращивает выручку вдвое быстрее, чем её решение для хранилищ данных.

Привлечённые инвестиции Databricks планирует направить на дальнейшую разработку трёх «стратегических продуктов».

Первый из них — Lakebase, «первая бессерверная база данных Postgres, специально разработанная для эпохи ИИ». Lakebase идеально подходит для хранения точек данных, которые ИИ-модели используют для принятия решений, пишет SiliconANGLE. Сервис работает со сжатыми версиями бизнес-данных, которые нейронной сети проще обрабатывать, чем исходную информацию, и регулярно обновляет их по мере появления новой информации Например, магазин может преобразовать статистику об активности посетителей веб-сайта в высокоуровневые данные о том, какие товарные объявления вызывают наибольший интерес. Lakebase использует технологии приобретённого за $1 млрд стартапа Neon. Lakebase может предоставлять функции нейронным сетям, развёрнутым как на платформе Databricks, так и во внешней инфраструктуре.

Ещё одно направление инженерных разработок компании — решение Agent Bricks, которое упрощает создание и масштабирование высококачественных агентов на основе их данных. Инструмент генерирует синтетические обучающие данные, которые можно использовать для оптимизации агентов для конкретных задач. Кроме того, он создаёт эталонные тесты для измерения эффективности обучения ИИ и упрощает связанные задачи, такие как разработка системных подсказок.

Компании могут превратить ИИ-агентов, созданных с помощью Lakebase и Agent Bricks, в приложения, используя Databricks Apps, третий продукт, который компания планирует усовершенствовать. Databricks Apps ускоряет разработку приложений за счет автоматизации ряда ручных задач. Это включает в себя процесс внедрения функций аутентификации, контроля доступа и других мер кибербезопасности.

«Благодаря интеграции транзакционных данных в Lakebase, интуитивно понятному интерфейсу и возможности создания передовых многоагентных систем с помощью Agent Bricks, мы предоставляем клиентам единую основу для построения надёжных, высокопроизводительных приложений для обработки данных в масштабе предприятия», — заявил соучредитель и генеральный директор Databricks Али Годси (Ali Ghodsi).

Компания сообщила, что будет использовать новый капитал, чтобы помочь клиентам создавать приложения и агентов на основе ИИ, используя Lakebase в качестве системы учёта, Databricks Apps в качестве уровня пользовательского интерфейса и Agent Bricks для работы с многоагентными системами. Также сообщается, что новое финансирование позволит обеспечить ликвидность для сотрудников, чтобы они могли реализовать свои акции, и, как ожидается, будет способствовать дальнейшим приобретениям и исследования в области ИИ.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: