Databricks рассчитывает привлечь $5 млрд при оценке $134 млрд

Компания Databricks, занимающаяся разработкой решений в сфере аналитики данных и ИИ, по информации ресурса SiliconANGLE, ведёт переговоры о привлечении нового финансирования в размере $5 млрд. В случае проведения соответствующего инвестиционного раунда оценка фирмы может достичь $134 млрд, что примерно в 32 раза превысит ожидаемую выручку в объёме $4,1 млрд в 2026 году (по данным Reuters).

Databricks была основана в 2013 году. Компания создала единую платформу для обработки данных, аналитики и машинного обучения. Кроме того, Databricks предлагает специализированные инструменты корпоративного класса, обеспечивающие полный цикл разработки ИИ — от проектирования функций и обучения моделей до оценки и развёртывания. У Databricks более 20 тыс. клиентов по всему миру: в их число входят OpenAI Group PBC, Block, Shell, Siemens AG, Toyota Motor, AT&T, Walgreens Boots Alliance и Rivian Automotive.

На сегодняшний день Databricks провела 15 раундов финансирования, в ходе которых было получено в общей сложности около $15,7 млрд. В частности, в январе нынешнего года компания закрыла инвестиционную программу Series J, в ходе которой на развитие привлечено $10 млрд (плюс дополнительное долговое финансирование на сумму $5,25 млрд). При этом рыночная стоимость Databricks достигла $62 млрд. В августе этот показатель увеличился до $100 млрд: тогда компания сообщила о выполнении условий привлечения венчурного капитала в рамках раунда Series K.

В число инвесторов Databricks входят Andreessen Horowitz, Insight Partners LP, MGX Capital, Thrive Capital Management, WCM Investment Management, The Blackstone Group, Apollo Global Management, Blue Owl Capital, JPMorgan Chase & Co., Barclays, Citigroup, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.

