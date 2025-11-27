Airbus уже семь лет переезжает с Microsoft Office на Google Workspace, но полностью отказаться от Excel и Word всё не получается

Освободиться от офисных программ Microsoft сложнее, чем может показаться. Французская Airbus начала перевод 130 тыс. своих сотрудников с пакета Microsoft Office на облачную платформу Google Workspace более семи лет тому назад, но так его и не закончила, хотя изначально планировалось завершить миграцию в течение 18 мес., сообщает The Register.

В 2018 году авиагигант объявил о миграции на облачные инструменты Google. И хотя сегодня более ⅔ из 150 тыс. сотрудников Airbus полностью перешли на новое ПО, значительная часть из них всё равно параллельно пользуется программами Microsoft. Так, сотрудники финансового отдела традиционно используют Excel, поскольку Google Таблицы не поддерживают требуемые размеры файлов — некоторые документы содержат по 20 млн ячеек.

Коммерческий, закупочный и юридический отделы требуют надёжного отслеживания изменений в документах, но в Google Документах такая функция всё ещё не полностью совместима с режимом правок в Word. В результате ПО Google не может справиться со сложным форматированием документов и комментариями в Word-документах. В Google обещали, что 100-% совместимость появится в 2026 году, т.е. через 20 лет после запуска Google Docs.

Некоторые источники в Airbus на условиях анонимности подтвердили, что проблемы с совместимостью сохраняются, поэтому многие вынуждены продолжить пользоваться Excel. При этом компания по-прежнему платит Microsoft за лицензии, но масштаб проблемы и объём расходов не называются. Существуют и другие препятствия, не имеющие отношения к Google. Так, секретные документы нельзя размещать в облаке, поэтому работа над военными проектами ведётся в локально развёрнутом ПО Microsoft.

Впрочем, руководство Airbus хвалит Google за готовность работать над своим программным обеспечением для улучшения совместимости и повышения функциональности Workspace. Airbus — важный клиент Google, поэтому руководство последней считает жизненно важным сохранить партнёра с огромным числом пользователей с учётом того, что Google претендует на соперничество с Microsoft, обладающей огромной пользовательской базой.

Впрочем, у Microsoft есть собственные значимые недостатки. Так, в сентябре 2025 года сообщалось, что компания намерена запретить перепродажу корпоративных лицензий Office и Windows компаниям, уже не испытывающим в них нужды — в Великобритании дело дошло до суда. А обвинения Microsoft в неконкурентном поведении уже стали привычными.

