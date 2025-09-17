На прошлой неделе состоялось заседание Апелляционного суда по вопросам конкуренции Великобритании (CAT), на котором были заслушаны предварительные аргументы ValueLicensing и Microsoft в деле по обвинению реселлером американской корпорации в навязывании антиконкурентных условий корпоративным клиентам, которые запрещают им перепродавать бессрочные лицензии Microsoft в обмен на скидки на подписки на её ПО, пишет ComputerWeekly.

Суд должен решить, могут ли предприятия законно продавать подержанные копии Windows и Office в соответствии с законодательством ЕС и Великобритании, поскольку американский технологический гигант теперь утверждает, что перепродажа лицензий на эти продукты незаконна.

ValueLicensing покупает ставшие ненужными лицензии на ПО Microsoft у компаний, которые модернизируют свои ИТ-системы или становятся неплатежеспособными, а затем перепродает их по всей Великобритании и Европе. Она требует от Microsoft в иске, поданном в 2021 году, возмещения ущерба в размере £270 млн за потерю продаж в Великобритании и Европе, утверждая, что Microsoft незаконно ограничила предприятия в перепродаже б/у ПО. Компания утверждает, что незаконные действия Microsoft направлены на ограничение рынка перепродажи ПО, что приводит к повышению цен и ограничению выбора для клиентов.

По её словам, Microsoft использовала своё доминирующее положение для ограничения доступности бессрочных лицензий на своё б/у ПО с 2016 года, тем самым ограничивая конкуренцию со стороны реселлеров. В частности, Microsoft предлагала клиентам скидки на услуги подписки при отказе от бессрочных лицензий, ограничивая количество доступных копий таким компаниям как ValueLicensing. Также в договор Microsoft с заказчиками включались пункты, ограничивающие права перепродажи в обмен на дальнейшее снижение цен.

Теперь, по словам ValueLicensing, Microsoft запоздало сменила тактику, заявив, что законного рынка перепродажи б/у ПО Office и Windows, на котором ValueLicensing могла бы работать, в Европе никогда и не существовало. Также Microsoft утверждает, что корпоративные клиенты, приобретающие большие объёмы ПО Microsoft, не могут продавать часть лицензий. Вместо этого они должны перепродавать их целиком. В свою очередь, ValueLicensing заявила, что возражения Microsoft против дробления корпоративных лицензий являются «произвольными и бессмысленными», и что это не лишает Microsoft дохода.

Главный аргумент Microsoft основан на утверждении, что ей принадлежат авторские права не только на программный код Windows и Office, но и на такие элементы, как графический пользовательский интерфейс, шрифты и гарнитуры, а также справочные сообщения или сообщения об ошибках. По словам компании, Европейская директива по программным продуктам (European Union Computer Programs Directive) не распространяется на эти компоненты, а значит перепродажа не допускается.

В этом Microsoft ссылается на европейскую судебную практику, основанную на деле Tom Kabinet, онлайн-платформы для продажи электронных книг, утверждая, что наличие в ПО каких-либо материалов, помимо исполняемого кода, означает, что продукт не следует рассматривать просто как компьютерный код. Она также ссылается на решение Европейского суда по делу Nintendo, согласно которому компьютерные игры должны рассматриваться как объекты авторского права, подобно фильмам или телепрограммам, а не как компьютерный код, и защищены «Директивой об информационном обществе» (Copyright and Information Society Directive 2001).

«В таком случае далеко идущими последствиями было бы то, что перепродажа цифровых копий программных продуктов стала бы невозможной», — заявила ValueLicensing, отметив, что это противоречит решению Европейского суда и решениям Национального суда Германии по делу UsedSoft, согласно которым продажа бывшего в употреблении ПО является законной. Вероятно, Microsoft желает, чтобы пользователи приобретали не корпоративные лицензии, которые обычно приобретаются с большой скидкой, а покупали лицензии напрямую у компании или, ещё лучше, оформляли подписку.

