Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудно

 
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Компании, вложившие большие средства в ПО Microsoft, буквально не могут покинуть принадлежащее последней облако Azure, чтобы перейти в AWS или Google Cloud Platform вместо собственных серверов. Использовать ПО гиганта из Редмонда в облаках сторонних провайдеров из-за лицензионной политики Microsoft очень дорого, но и переписывать ПО для Linux, возможно, ещё дороже, сообщает The Register.

AWS и Google пожаловались в британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA), ведущее расследование ситуации на облачном рынке страны, что клиенты столкнулись с дилеммой — либо использовать Azure, либо платить в четыре раза больше за запуск приложений под Windows Server и SQL Server в сторонних облаках. В 2019 году Microsoft ввела систему «запретительного» лицензирования, начав требовать отдельные лицензии для работы Windows Server и SQL Server в облаках Amazon, Google и Alibaba.

Простейшим решением был бы переход клиентов на Linux, но зачастую они вложили немало средств в экосистему Microsoft и выбирать им не приходится — они «очень зависимы» от Windows и других продуктов. Google жалуется на искусственно созданную Microsoft привязку к Windows Server и SQL Server — на модернизацию и перенос таких систем на Linux «уйдут годы и годы». Фактически придётся переписать все приложения, годами создававшиеся под экосистему Microsoft. По данным Google, у некоторых компаний на подобную миграцию действительно уходило по несколько лет, что сказалось на ценах для конечных для пользователей. У многих организаций просто нет ресурсов для таких «реформ».

Источник изображения: CHUTTERSNAP/unsplash.com

Источник изображения: CHUTTERSNAP/unsplash.com

Кроме того, использующие Windows Server на собственном оборудовании и желающие перебраться в облако компании из-за стоимости лицензий фактически не имеют выбора — миграция в Azure для них будет значительно дешевле, чем в другие облака. AWS также согласна с тем, что переход на Linux и другое облако для многих клиентов Azure — это очень дорогая, часто экономически неоправданная задача. По подсчётам Google, 70–80 % выручки Azure поступает от клиентов, использующих Windows Server и SQL Server. Таким образом, говорит Google, конкретно это ПО — «критически важная часть» облачного рынка.

Google и AWS хотят, чтобы CMA решила вопрос с неконкурентным ценообразованием Microsoft. Британский регулятор предварительно уже решил, что такое поведение компании действительно не соответствует правилам «здорового» рынка. В самой Microsoft считают, что в удержании клиентов при переходе с on-premise в облако нет ничего противоправного. По её мнению, при подходе к ценообразованию SPLA она соблюдает баланс, прося «не слишком мало, но и не слишком много». Кроме того, компания предлагает Linux-версию SQL Server.

Окончательное решение CMA должно вынести 4 июля. В числе прочих расследуемых проблем — комиссии за перенос данных (egress fees) и технические барьеры при переходе из облака в облако. В самом CMA больших проблем в этом не видят, но малые облачные провайдеры не согласны, считая, что подобные препятствия на руку лишь гиперскейлерам. Формально «штрафы» за перенос данных в другое облако «большая тройка» отменила. Вот только Amazon не требует при миграции отказываться от всех сервисов и закрывать аккаунты, а Microsoft и Google — требуют.

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