Google отозвала жалобу на Microsoft по поводу антиконкурентной практики Azure псле запуска расследования в ЕС

Google отозвала жалобу, поданную в 2024 году в Еврокомиссию в связи с антиконкурентной, по её мнению, практикой лицензирования Microsoft, пишет Reuters. Как утверждалось в жалобе, условия лицензирования делали невыгодным для клиентов облачной платформы Microsoft Azure переход на платформы конкурентов, хотя технических препятствий этому не было. Это произошло спустя несколько дней после того, как Еврокомиссия открыла официальное расследование деятельности Microsoft на европейском рынке облачных услуг, где она занимает второе место с долей 20 %. На первом месте находится Amazon с долей 30 %, а у Google третье место с долей 13 %.

В ходе расследования будет тщательно изучено поведение компании на рынке публичных облаков, которое также стало предметом антимонопольной жалобы Google, пишет SiliconANGLE. Помимо расследования деятельности Microsoft, Еврокомиссия начала аналогичное расследование действий AWS на рынке публичных облаков ЕС с целью определения, соответствует ли этот сервис наравне с Microsoft Azure требованиям, предъявляемым к провайдеру услуг базовой платформы (gatekeeper) в рамках закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) ЕС. Кроме того, Европейская комиссия изучит вопрос о том, следует ли изменить DMA, чтобы лучше решать антимонопольные проблемы на облачном рынке.

Microsoft предлагает клиентам версию Windows Server, оптимизированную для публичных облачных сред. Многие компании используют её для запуска приложений Microsoft, таких, как SQL Server. В 2019 году Microsoft выпустила крупное обновление условий предоставления услуг тем, кто пользуется Windows Server в облаках конкурентов. В свое жалобе Google утверждала, что изменение лицензирования в 2019 году было антиконкурентным, сделав запуск Windows Server в Google Cloud дороже, чем в Microsoft Azure.

При этом Google сослалась на данные исследования, согласно которому пересмотренные Google условия предоставления услуг обошлись компаниям в ЕС более чем в €1 млрд. Кроме того, согласно жалобе поискового гиганта, Microsoft ограничила доступ клиентов к исправлениям Windows Server в конкурирующих облаках и создала препятствия для взаимодействия.

«Сегодня мы отзываем жалобу Microsoft в свете недавнего заявления о том, что Еврокомиссия проведёт оценку проблемных практик, влияющих на облачный сектор, в рамках отдельной процедуры», — заявил руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами и государственной политике Google Cloud Europe. «Мы продолжаем работать с политиками, клиентами и регулирующими органами в ЕС, Великобритании и других странах, выступая за свободу выбора и открытость на рынке облачных технологий», — добавила Google, по словам которой цель подачи жалобы компании в Еврокомиссию заключалась в том, чтобы «дать возможность клиентам и партнёрам высказаться по вопросу антиконкурентной практики лицензирования облачных сервисов».

Согласно DMA, к провайдеру услуг базовой платформы предъявляются более строгие нормативные требования. В одном из положений DMA указано, что сервисы базовой платформы должны предоставлять пользователям простой способ переноса своих данных на другие платформы. Если в результате расследования, на которое отводится год, Еврокомиссия придёт к выводу, что Microsoft Azure является базовой платформой, то Microsoft, возможно, придётся внести изменения в свои инструменты экспорта данных и предоставить потребителям больше возможностей в выборе платформы. Это также относится к расследованию по Amazon Web Services.

В свою очередь, как пишет ресурс ceo-na.com, представитель Еврокомиссии заявил следующее: «Мы продолжим внимательно следить за облачным сектором в рамках антимонопольного законодательства, чтобы все европейские потребители и компании могли воспользоваться преимуществами развития облачных технологий».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: