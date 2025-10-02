Затраты — выше, безопасность — ниже: Google снова посетовала на заградительное лицензирование Microsoft

В Google Cloud рассказали о результатах жалобы в Еврокомиссию, поданной в связи с неконкурентными практиками лицензирования облачных сервисов компанией Microsoft. В частности, речь шла о введении денежных штрафов для компаний, использующих Windows Server на облачных платформах конкурентов Azure, сообщается в блоге Google. В компании утверждают, что Microsoft не испугало внимание со стороны регуляторов — компания намерена сохранить «заградительное лицензирование» для большинства облачных клиентов, а ситуация в целом становится только хуже.

Недавно Microsoft заявила, что усилия по стимуляции клиентов к переходу в Azure «далеки от завершения» и это — один из трёх «столпов», стимулирующих рост бизнеса. Теперь Microsoft вносит новые изменения в лицензионную политику, чтобы переманить в своё облако больше клиентов, в том числе запрещая поставщикам управляемых услуг размещать некоторые рабочие нагрузки на платформах альтернативных облачных провайдеров.

Это не осталось без внимания регуляторов. Так, в рамках комплексного расследования Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) установило, что подобное лицензирование вредит пользователям облаков, мешает конкуренции, тормозит экономический рост и инновации. За поведением Microsoft, как утверждают в Google, следят всё больше регуляторов по всему миру. Отмена заградительных мер может способствовать ускорению роста экономики по всему миру.

Microsoft всё ещё применяет наценку в 400 % для клиентов, решающих перенести старые рабочие нагрузки в облака конкурентов. В результате клиенты вынуждены пользоваться Azure, если хотят использовать ПО Microsoft — иначе переход будет слишком дорогим. По информации CMA, повышение цен на облачные услуги на 5 % из-за отсутствия конкуренции обходится британским компаниям в £500 млн/год. Исследование в Евросоюзе показало, что «заградительное лицензирование» обходится местным компаниям в €1 млрд/год, а в США отсутствие сильной конкуренции из-за лицензионной практики Microsoft ведёт к перерасходу средств госучреждениями на $750 млн/год.

Страдают и кибербезопасность и надёжность сервисов, поскольку Microsoft фактически вынуждает клиентов работать в небезопасной единой экосистеме, в которой атаки на небезопасное ПО Microsoft распространяются даже на государственные учреждения и критически важные отрасли. А в условиях массового внедрения ИИ прекращение неконкурентной политики Microsoft является чрезвычайно важным, поскольку клиентам для доступа к ИИ в значимых масштабах приходится переходить в облака и именно клиенты должны решать, о чьих облаках идёт речь.

В CMA утверждают, что с момента ужесточения условий лицензирования в последние годы облако Azure привлекало клиентов вдвое-втрое быстрее, чем конкуренты, главным образом из-за ограниченности выбора, влияющего на конкурентоспособность Европы в целом. Согласно недавним европейским исследованиям, отмена «запретительного лицензирования» может помочь ЕС высвободить €1,2 трлн дополнительного ВВП к 2030 году и обеспечить в год €450 млрд на экономии бюджетных средств и повышении производительности.

Спустя год после жалобы в Еврокомиссию позиция Google остаётся прежней — ограничительное лицензирование в сфере облачных технологий вредит бизнесу и подрывает его конкурентоспособность. Для обеспечения инноваций и роста регуляторы должны положить конец антиконкурентной практике уже сейчас. Ранее сообщалось, что Google предлагала деньги европейским облачным бизнесам, входящим в ассоциацию CISPE и имевшим претензии к Microsoft, чтобы те не отзывали жалобы. Тем не менее, результатов добиться не удалось, а мелкий бизнес из Евросоюза не пошёл на конфронтацию с Microsoft, оставив в одиночестве AWS и Google Cloud. Попытки создать альтернативные решения Microsoft тоже «провалила».

