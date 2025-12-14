С Microsoft в Великобритании требуют уже почти $3 млрд за завышение расценок для клиентов облачных конкурентов

В Апелляционном трибунале по вопросам конкуренции Великобритании (CAT) прошло слушание по коллективному иску против Microsoft, по итогам которого судебный орган, занимающийся рассмотрением дел, связанных с вопросами конкуренции и экономического регулирования, должен определить, может ли дело дойти до полномасштабного судебного разбирательства в 2026 году, пишет Data Center Dynamics.

В иске, поданном в суд в декабре 2024 года Марией Луизой Стази (Maria Luisa Stasi), главой отдела права и политики группы по защите цифровых прав Article19, от имени клиентов облачных платформ, Microsoft обвиняется в завышении цен для компаний, использующих Windows Server в инфраструктуре конкурирующих с ней AWS, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud, с требованием компенсации пострадавшим компаниям и организациям в размере £2,1 млрд ($2,8 млрд). Основная претензия заключается в том, что лицензии Windows Server в облаке Azure компания продаёт по вчетверо меньшей цене, чем в случае AWS или Google Cloud, и считает это совершенно нормальным.

В ходе слушания Microsoft заявила, что в деле отсутствует надлежащий план возмещения предполагаемых убытков, и в связи с этим потребовала его прекращения. Представляющая интересы истцов адвокат Сара Форд (Sarah Ford) обвинила Microsoft в использовании «последовательной стратегии злоупотреблений» для поддержания доминирующего положения на рынке, жертвами которой стали тысячи обманутых предприятий. На данный момент трибунал пока не принял решение по иску против Microsoft — на это могут уйти недели или даже месяцы.

В июле следственная группа британского Управления по конкуренции и рынкам (CMA) заявила, что лицензионная практика Microsoft вредит конкуренции на рынке облачных услуг, «существенно ставя в невыгодное положение AWS и Google», сообщило агентство Reuters. В ответ Microsoft заявила, что в отчёте CMA игнорируется тот факт, что «рынок облачных услуг никогда не был таким динамичным и конкурентным». Amazon и Google неоднократно жаловались CMA на деятельность Microsoft.

В Евросоюзе оба облачных гиганта годами подавали точно такие же жалобы, но в итоге и AWS, и Google сбавили активность в этом направлении. Microsoft «провалила» обещанную облачную реформу, т.ч. Еврокомиссия открыла официальное расследование деятельности компании. При этом и Microsoft, и Google использовали спорные методы в борьбе друг с другом. AWS же, будучи лидером не только мирового, но и европейского облачного рынка, предпочитает действовать более аккуратно.

