Gartner: к 2029 году обеспечение цифрового ИИ-суверенитета будет обходиться странам в 1 % ВВП

По оценкам аналитической фирмы Gartner, к 2029 году для обеспечения цифрового суверенитета странам потребуется инвестировать не менее 1 % всего своего валового внутреннего продукта (ВВП) в ИИ-инфраструктуру, пишет The Register. В результате реализации цифрового суверенитета страны окажутся привязанными к региональным ИИ-платформам, основанным на собственных контекстных данных, что приведёт к сокращению сотрудничества между странами, дублированию усилий и увеличению стоимости проектов, утверждает Gartner.

«Страны, стремящиеся к цифровому суверенитету, увеличивают инвестиции во внутренние платформы ИИ, поскольку они ищут альтернативы закрытой модели США, включая вычислительные мощности, ЦОД, инфраструктуру и ИИ-модели, соответствующие местным законам, культуре и региону», — заявил вице-президент и аналитик Gartner Гаурав Гупта (Gaurav Gupta). По оценкам Gartner, к следующему году 35 % стран будут привязаны к региональным системам.

Локализованные модели обеспечивают большую контекстную ценность, превосходя неадаптированные глобальные модели в таких областях применения, как образование, соблюдение законодательства и государственные услуги, особенно, в случае использования языков, отличных от английского. Для Европы и других регионов стремление к цифровому суверенитету наталкивается на зависимость от облачной инфраструктуры США, отсюда и необходимость для стран тратить больше средств на собственную ИИ-инфраструктуру, отметил The Register.

«Инфраструктура ЦОД и ИИ-фабрик составляет важнейшую основу стека, обеспечивающего суверенитет ИИ», — заявил Гупта. Он добавил, что в результате ЦОД и инфраструктура ИИ-фабрик будут стремительно развиваться и привлекать инвестиции в будущем, что позволит нескольким компаниям, контролирующим ИИ-стек, достичь оценок в триллионах долларов. Хотя 1 % ВВП страны представляет собой громадную сумму, которая, например, у Великобритании составляет около £30 млрд ($39 млрд), это для американских технологических гигантов не является проблемой, поскольку они уже инвестируют в ИИ-инфраструктуру больше, чем весь ВВП некоторых стран.

