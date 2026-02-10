Avanpost представила технологию защищённой аутентификации E-Passport для корпоративного рынка

Компания Avanpost разработала технологию защищённой аутентификации E-Passport. Решение включено в состав программного комплекса Unified SSO.

E-Passport представляет собой цифровой идентификатор сотрудника на личном или корпоративном устройстве, реализованный в виде криптографической пары ключей. Технология обеспечивает защищённый доступ к корпоративной IT-инфраструктуре, безопасную передачу данных и исключает риск перехвата злоумышленниками сетевых сессий и чувствительной информации. Ключевая пара генерируется и неизвлекаемо сохраняется в защищённом аппаратном хранилище устройства (TPM, Secure Enclave, Keystore) под управлением операционных систем iOS, Android, Windows или Linux.

E-Passport выступает основой бесшовной аутентификации во всех корпоративных системах любых вариантов исполнения — от веб-сервисов до традиционных десктопных приложений — с единой сессией. Решение позволяет сотрудникам выполнять однократный вход и автоматически получать доступ к комплекту внутренних корпоративных сервисов без многократного ввода паролей, при этом обеспечивая соблюдение принципов Zero Trust в контексте сессии.

Одним из сценариев применения E-Passport является ситуация, когда сотрудник, пройдя единовременную аутентификацию на рабочей станции, получает доступ ко всем необходимым корпоративным приложениям и сервисам без необходимости повторной авторизации. Автоматизация такого уровня снижает нагрузку на IT-поддержку и ускоряет рабочие процессы, одновременно усиливая безопасность инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: