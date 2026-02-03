Новым курсом: российские ИБ-вендоры изучают перспективы выхода на рынки Китая и Индии

 
Китай и Индия становятся ключевыми направлениями международной экспансии для российских организаций в сфере информационной безопасности. Причина кроется в быстром росте локальных ИБ-рынков на фоне замедления динамики в традиционных регионах и ограниченной ёмкости внутреннего рынка. Такой вывод содержится в исследовании группы компаний Softline.

Согласно прогнозам IDC, объем китайского рынка кибербезопасности увеличится с $11,2 млрд в 2025 году до $17,8 млрд к 2029 году при среднем ежегодном темпе роста (CAGR) 9,7 %. Индийский рынок демонстрирует ещё более высокую динамику: по оценке US Trade, он вырастет с $5,6 млрд в 2025 году до $12,9 млрд в 2030 году, что соответствует CAGR на уровне 18,3 %. Эти показатели заметно превышают среднемировые темпы роста ИБ-рынка (11,84 %), а также динамику российского сегмента. По оценке «Б1», объем отечественного рынка ИБ увеличится с $31,56 млн до $55,4 млн за сопоставимый период. Существенный разрыв в абсолютных значениях и темпах роста делает выход на международные рынки, прежде всего азиатские, одним из ключевых условий масштабирования бизнеса российских разработчиков, уверены эксперты Softline.

Источник изображения: Flipsnack / unsplash.com

По мнению аналитиков Softline, наиболее перспективными для азиатских рынков являются решения в области предотвращения утечек данных (DLP), обнаружения целевых атак, защиты критической инфраструктуры и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также сервисы на базе поведенческого анализа и машинного обучения.

«Китай и Индия — это не просто растущие рынки, а самостоятельные экосистемы со своими стандартами, регуляторикой и ожиданиями заказчиков. Для российских компаний успех здесь возможен только при глубокой локализации продуктов и выстраивании долгосрочных партнёрских моделей», — отмечает Дмитрий Васильев, директор по информационной безопасности «Софтлайн Решения» (ГК Softline). По его словам, азиатское направление уже в ближайшие годы может стать одним из ключевых драйверов выручки для российских ИБ-вендоров, готовых инвестировать в адаптацию решений и работу с локальными рынками. Таким образом, Китай и Индия формируют для отечественного ИБ-бизнеса окно возможностей, которое при грамотной стратегии способно компенсировать ограниченность традиционных рынков и обеспечить устойчивый рост в среднесрочной перспективе.

