Новым курсом: российские ИБ-вендоры изучают перспективы выхода на рынки Китая и Индии

Китай и Индия становятся ключевыми направлениями международной экспансии для российских организаций в сфере информационной безопасности. Причина кроется в быстром росте локальных ИБ-рынков на фоне замедления динамики в традиционных регионах и ограниченной ёмкости внутреннего рынка. Такой вывод содержится в исследовании группы компаний Softline.

Согласно прогнозам IDC, объем китайского рынка кибербезопасности увеличится с $11,2 млрд в 2025 году до $17,8 млрд к 2029 году при среднем ежегодном темпе роста (CAGR) 9,7 %. Индийский рынок демонстрирует ещё более высокую динамику: по оценке US Trade, он вырастет с $5,6 млрд в 2025 году до $12,9 млрд в 2030 году, что соответствует CAGR на уровне 18,3 %. Эти показатели заметно превышают среднемировые темпы роста ИБ-рынка (11,84 %), а также динамику российского сегмента. По оценке «Б1», объем отечественного рынка ИБ увеличится с $31,56 млн до $55,4 млн за сопоставимый период. Существенный разрыв в абсолютных значениях и темпах роста делает выход на международные рынки, прежде всего азиатские, одним из ключевых условий масштабирования бизнеса российских разработчиков, уверены эксперты Softline.

По мнению аналитиков Softline, наиболее перспективными для азиатских рынков являются решения в области предотвращения утечек данных (DLP), обнаружения целевых атак, защиты критической инфраструктуры и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также сервисы на базе поведенческого анализа и машинного обучения.

«Китай и Индия — это не просто растущие рынки, а самостоятельные экосистемы со своими стандартами, регуляторикой и ожиданиями заказчиков. Для российских компаний успех здесь возможен только при глубокой локализации продуктов и выстраивании долгосрочных партнёрских моделей», — отмечает Дмитрий Васильев, директор по информационной безопасности «Софтлайн Решения» (ГК Softline). По его словам, азиатское направление уже в ближайшие годы может стать одним из ключевых драйверов выручки для российских ИБ-вендоров, готовых инвестировать в адаптацию решений и работу с локальными рынками. Таким образом, Китай и Индия формируют для отечественного ИБ-бизнеса окно возможностей, которое при грамотной стратегии способно компенсировать ограниченность традиционных рынков и обеспечить устойчивый рост в среднесрочной перспективе.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: