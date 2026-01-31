ФСТЭК России опубликовала рекомендации по безопасной настройке Samba

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю выпустила рекомендации по безопасной настройке программного обеспечения Samba в IT-инфраструктуре органов государственной власти и субъектов критической информационной инфраструктуры РФ. Документ подготовлен по результатам анализа сведений о киберугрозах, проводимого специалистами ведомства.

Samba представляет собой свободно распространяемый многофункциональный серверный продукт, который используется в качестве моста между операционными системами Windows и Unix-подобными системами (Linux, macOS, BSD и др.) для совместного использования файлов и принтеров. Решение поддерживает протоколы SMB/CIFS (Server Message Block / Common Internet File System), может выступать в роли контроллера домена Active Directory, совместимого с реализацией Windows Server 2008 и способного обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 11. Также Samba может использоваться в качестве файлового сервера, сервиса печати и сервера идентификации.

В опубликованных ФСТЭК России рекомендациях перечислены различные аспекты и нюансы конфигурирования ПО Samba. В частности, затронуты вопросы парольной политики, разграничения прав доступа к файлам, отключения устаревшего протокола SMBv1, настройки аудита и журналирования событий, средств шифрования и резервного копирования данных. Отдельное внимание уделено конфигурированию ключевых подсистем и групповых политик. Документ размещён на информационном портале Федеральной службы по техническому и экспортному контролю fstec.ru в разделе «Техническая защита информации → Рекомендации по повышению защищённости информационной инфраструктуры».

Напомним, что ФСТЭК России ведёт централизованный учёт информационных систем и иных объектов КИИ по отраслям экономики, а также мониторинг и оценку текущего состояния технической защиты информации и обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Также в числе обязанностей ведомства значится оперативное информирование органов власти, местного самоуправления и организаций об угрозах безопасности информации и уязвимостях информационных систем и иных объектов КИИ, а также о мерах по технической защите от этих угроз и уязвимостей.

