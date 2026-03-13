Британский провайдер научился искать утечки воды с помощью оптоволокна

Дочерняя структура BT — британский телеком-провайдер Openreach — приняла участие в необычном эксперименте совместно с Affinity Water и Lightsonic. Для выявления утечек воды в коммунальных системах использовалось оптоволокно сети широкополосного доступа Openreach, сообщает Datacenter Dynamics.

Компания отметила, что пилотные испытания проходят успешно: телеком-провайдер помог партнёрам сэкономить 2 тыс. м³ воды всего за три месяца. Это приблизительно соответствует ежедневному потреблению воды 10 тыс. человек.

Openreach при участии Affinity Water и Lightsonic использовали распределённое акустическое зондирование (Distributed Acoustic Sensing, DAS) — технология фактически превращает обычное оптоволокно в протяжённую сеть микрофонов высокой чувствительности. Фактически это тысячи «датчиков», готовых «услышать» места утечек воды в трубах водопровода и точно определить их местоположение.

Цель проекта — поддержка водоснабжающих компаний вроде Affinity. Технология позволит решить проблему утечек. По некоторым данным, Англия и Уэльс ежегодно теряют из-за них около 3 млн м³ питьевой воды.

Специальная платформа для обнаружения утечек разработана Lightsonic. Испытания проводились в пяти местах с применением оптоволокна для мониторинга 650 км сетей водопроводов Affinity Water. Всего удалось обнаружить более 100 утечек воды.

Как заявили в Openreach, результаты пилотных испытаний показывают, что новая оптоволоконная инфраструктура может обеспечивать не только широкополосный доступ, но и решать другие задачи — например, экономию воды. Предполагается, что технологию можно использовать и в других целях, в том числе для поиска утечек газа и мониторинга состояния мостов, тоннелей и других конструкций.

Openreach подчёркивает, что технология позволяет регистрировать вибрации от утечек, строительных работ и других источников. Анализируя изменения светового сигнала и используя машинное обучение, можно точно выявлять место вибраций, при этом отфильтровывая фоновые шумы. Важно, что можно использовать уже проложенное в земле оптоволокно для круглосуточного мониторинга — это исключает необходимость дополнительных земляных работ.

Если утечка будет обнаружена, система сможет выделить область исследования с точностью до нескольких метров, куда и будут направлены ремонтные бригады. Предполагается, что это поможет уменьшить перебои в работе водопроводов; при этом технологию можно легко масштабировать по всей территории Великобритании.

По словам представителя Lightsonic, фактически речь идёт о преобразовании оптоволоконной сети в единый сенсорный слой — это открывает огромные возможности для мониторинга. Результаты эксперимента наглядно показывают, что датчики на основе ВОЛС уже сегодня могут помочь защите окружающей среды, а также создавать новые решения для более масштабного мониторинга систем коммунальных услуг в будущем.

Инфраструктура различного назначения всё теснее связывается в Великобритании. Так, ещё в 2022 году сообщалось, что Южный Йоркшир протестирует прокладку оптоволокна в водопроводах. В конце 2024 года появилась информация, что один из наиболее отдалённых островов Великобритании — Папа-Уэстрей (Papa Westray) в Оркнейском архипелаге получил широкополосное оптоволоконное интернет-подключение по водопроводным трубам, а в 2025 году британским провайдерам предложила тянуть «оптику» по заброшенным газовым трубам и водопроводам компания AssetHUB.

