Arduino представила одноплатный компьютер Ventuno Q для ИИ-роботов

Участники проекта Arduino расширили ассортимент одноплатных компьютеров, анонсировав решение Ventuno Q: это старший собрат модели Uno Q, дебютировавшей в октябре прошлого года. Новинка предназначена для построения различных устройств с ИИ-функциями, таких как роботизированные платформы, системы машинного зрения, решения с распознаванием жестов и речи и пр.

В основу Ventuno Q положен процессор Qualcomm Dragonwing IQ-8275. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo с тактовой частотой до 2,35 ГГц, графический ускоритель Adreno 623 с поддержкой OpenGL ES 3.2, блок обработки изображений Spectra 690 и цифровой сигнальный процессор Hexagon. Заявленная ИИ-производительность достигает 40 TOPS. Говорится о возможности использования до 12 камер, двух дисплеев, памяти LPDDR5x-3200, интерфейсов USB 3.1, Ethernet и PCIe.

В дополнение к процессору Dragonwing IQ-8275 задействован микроконтроллер реального времени STMicroelectronics STM32H5 на основе ядра Arm Cortex-M33 с частотой до 250 МГц, отвечающий за работу сенсоров, силовых приводов и пр. Основной процессор работает под управлением Ubuntu/Debian, тогда как микроконтроллер STM32H5 использует Arduino Core на базе Zephyr OS.

Одноплатный компьютер несёт на борту 16 Гбайт LPDDR5, флеш-накопитель eMMC вместимостью 64 Гбайт, контроллеры Wi-Fi и Bluetooth, а также сетевой адаптер 2.5GbE. Кроме того, предусмотрен коннектор М.2 для дополнительного SSD.

Реализованы интерфейсы MIPI-CSI (4 линии), MIPI-DSI, порты USB Type-C, USB Type-А и HDMI, а также 40-контактная колодка, совместимая с Raspberry Pi. Среди прочего упомянуты матрица светодиодов 13 × 8, коннекторы JMISC, JMEDIA и JOMEGA. Могут применяться модули Arduino Modulino, сенсоры Qwiic и платы Raspberry Pi Hat.

В продажу Arduino Ventuno Q поступит во II квартале 2026 года. Приобрести одноплатный компьютер можно будет через магазин Arduino Store, а также через площадки реселлеров, включая DigiKey, Farnell, Macfos, Mouser и RS.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: