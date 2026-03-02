Qualcomm представила Wi-Fi 8 платформу Dragonwing NPro A8 Elite с ИИ-движком и детектором передвижения людей

Компания Qualcomm анонсировала платформу Dragonwing NPro A8 Elite, предназначенную для построения беспроводных решений стандарта Wi-Fi 8 — высокопроизводительных точек доступа корпоративного класса и премиальных маршрутизаторов для домашнего использования.

Изделие оснащено пятью вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2 ГГц. Задействован движок Packet Processing Engine (PPE), спроектированный для сетей с ультравысокой пропускной способностью — в десятки Гбит/с. Кроме того, в оснащение входит нейропроцессорный модуль Qualcomm Hexagon NPU, обеспечивающий локальное выполнение ИИ-задач, таких как поддержание безопасности, аналитика, обнаружение движения и контекстно-ориентированная автоматизация.

Заявлена поддержка Wi-Fi 4/5/6/6E/7/8 (стандарты IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be/bn/i/w/d/h/u/r/k/v/mc). Говорится о возможности использования частотных диапазонов 2,4, 5 и 6 ГГц. Кроме того, допускается работа в полосе 4,9 ГГц, которая предназначена для общественных служб безопасности (public safety) и критически важной инфраструктуры. Могут использоваться каналы на 320 МГц и до 20 антенн. Пиковое быстродействие достигает 33 Гбит/с; возможно обслуживание до 1500 клиентов одновременно.

Реализованы функции шифрования AES-CCMP и AES-GCMP, а также средства безопасности WPA3 Enhanced Open, WPS, WPA2, WEP, TKIP, PRNG, WAPI2, WAPI1, 802.11i security, WPA3 Personal, WPA3 Enterprise и WPA3 Easy Connect. Упомянута технология 802.11az для отслеживания местоположения в сетях Wi-Fi. Вместе с тем инструмент Wi-Fi Sensing на базе стандарта 802.11bf позволяет Wi-Fi-устройствам функционировать в качестве датчиков для определения присутствия и количества людей, их перемещений и даже жестов.

Платформа Dragonwing NPro A8 Elite даёт возможность использовать до шести Ethernet-портов в конфигурации 2 × 25GbE и 4 × 2.5GbE. Поддерживаются оперативная память DDR4/DDR5, флеш-память eMMC/NAND/NOR, интерфейсы USB 3.0, USB 2.0, UART, SPI, I2C, SDIO, GPIO. Возможности расширения включают 4G/5G FWA, 802.15.4 (Zigbee/Thread), Bluetooth. Версия платформы FiberPro A8 Elite также поддерживает XG(S)-PON/GPON,

