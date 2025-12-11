Qualcomm купила разработчика серверных RISC-V процессоров Ventana Micro Systems

Qualcomm объявила о приобретении стартапа Ventana Micro Systems, специализирующегося на разработке серверных процессоров на основе архитектуры RISC-V. Как пояснила компания, это свидетельствует о её приверженности развитию RISC-V, открытой альтернативы Arm и x86. По словам Qualcomm, сделка расширит её возможности в разработке чипов на базе RISC-V и кастомных процессоров Oryon за счёт интеграции имеющегося у Ventana опыта в этом направлении. Qualcomm делает ставку на Oryon в деле завоевания новых рынков, в том числе серверного, в рамках продолжающейся диверсификации бизнеса.

Компания получила ядра Oryon, совместимые с Arm, вместе с приобретением стартапа Nuvia за $1,4 млрд в 2021 году. Oryon уже прописались в процессорах Snapdragon X Series. Теперь же Qualcomm намерена предпринять ещё одну попытку разработки серверных процессоров. Прошлая попытка с процессорами Centriq 2400 завершилась неудачей. В этом году эти усилия были подкреплены наймом бывшего главного архитектора Intel Xeon и сделкой по приобретению Alphawave Semi за 2,4 млрд, пишет CRN.

Qualcomm, которая уже использует архитектуру RISC-V в некоторых продуктах за пределами рынков ПК и серверов, заявила, что вклад Ventana укрепит ее «технологическое лидерство в эпоху ИИ во всех сферах бизнеса», указывая на большие надежды, возлагаемые на это приобретение: «Мы считаем, что ISA RISC-V имеет потенциал для продвижения технологий процессоров, обеспечивая инновации во всех продуктах. Приобретение Ventana Micro Systems знаменует собой важный шаг на нашем пути к предоставлению передовых в отрасли технологий процессоров на базе RISC-V для всех продуктов».

Ventana Micro Systems, базирующаяся в Купертино (Cupertino), была основана в 2018 году. Как сообщается на сайте компании, разработанная ею технология изготовления процессоров на базе RISC-V, обеспечивает «производительность, сопоставимую с новейшими процессорами на Arm и x86 для ЦОД». Эта технология доступна в виде многоядерных UCIe-чиплетов, а также может быть интегрирована другими компаниями в собственные SoC. И первое, и второе поколение процессоров Ventana Veyron предлагало до 192 ядер RISC-V.

Свои разработки Ventana рассчитывает использовать в различных сферах, включая облачные вычисления, корпоративные ЦОД, системы гиперскейлеров, 5G, периферийные вычисления, ИИ и машинное обучение, а также автомобильную промышленность. По некоторым оценкам, годовая выручка Ventana составляет $37,4 млн. Так что ей в каком-то смысле повезло, поскольку даже достаточно заметные разработчики решений на базе RISC-V часто не могут конкурировать с крупными игроками и готовы или продаться кому-нибудь, или вынуждены сокращать штат, или закрываться целиком.

Сообщение о покупке Ventana последовало после того, как Qualcomm в сентябре заявила о «полной победе» в судебном споре с Arm, которая добивалась прекращения продаж и уничтожения всех чипов Qualcomm, содержащих ядра Oryon, из-за предполагаемых нарушений лицензий на архитектуру Arm со стороны Qualcomm и Nuvia. Любопытно, что в 2022 году Ventana объявила о стратегическом партнёрстве с Intel в рамках IFS. Последняя годом позже закрыла программу Pathfinder for RISC-V.

