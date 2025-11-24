Технологии тысячеядерного RISC-V-ускорителя Esperanto будут переданы в open source

Стартап Ainekko, специализирующийся на разработке аппаратных и программных решений в сфере ИИ, по сообщению EE Times, приобрёл интеллектуальную собственность и некоторые активы компании Esperanto Technologies. Речь идёт о дизайне чипов, программных инструментах и фреймворке.

Фирма Esperanto, основанная в 2014 году, специализировалась на создании высокопроизводительных ускорителей с архитектурой RISC-V для задач НРС и ИИ. В частности, было представлено изделие ET-SoC-1, объединившее 1088 энергоэффективных ядер ET-Minion и четыре высокопроизводительных ядра ET-Maxion. Основной сферой применения чипа был заявлен инференс для рекомендательных систем, в том числе на периферии. Однако в июле нынешнего года стало известно, что Esperanto сворачивает деятельность и ищет покупателя на свои разработки — ключевых инженеров переманили крупные компании. А продать чипы Meta✴, в чём, по-видимому, и заключался изначальный план, не удалось.

Как рассказала соучредитель Ainekko Таня Дадашева (Tanya Dadasheva), её компания работает с чипами Esperanto в течение примерно полугода. Изначально компания планировала использовать чипы Esperanto для запуска своего софтверного стека. В частности, удалось перенести llama.cpp up и tinygrad. Когда стало понятно, что Esperanto вряд ли выживет, было принято решение выкупить разработки стартапа. Во всяком случае, это лучше, чем просто закрыть компанию, оставив её заказчиков ни с чем, как поступила AMD с Untether AI.

Ainekko планирует передать сообществу open source технологии Esperanto, связанные с многоядерной архитектурой RISC-V, включая RTL, референсные проекты и инструменты разработки. Предполагается, что решения Esperanto будут востребованы прежде всего в области периферийных устройств, где большое значение имеет энергоэффективность. Архитектура Esperanto, как утверждается, подходит для таких задач, как робототехника и дроны, системы безопасности, встраиваемое оборудование с ИИ-функциями и пр.

Второй соучредитель Ainekko Роман Шапошник (Roman Shaposhnik) добавляет, что многоядерная архитектура Esperanto подходит не только для разработки ИИ-чипов, но и для создания «универсальной вычислительной платформы». Сама Ainekko намерена выпустить чип с восемью ядрами Esperanto и 16 Мбайт памяти MRAM, разработанной стартапом Veevx. Отмечается, что соучредитель и генеральный директор Veevx, ветеран Broadcom Даг Смит (Doug Smith), является ещё одним сооснователем Ainekko. В дальнейшие планы входит разработка процессора с 256 ядрами: по производительности он будет сопоставим с чипом Broadcom BCM2712 (4 × 64-бит Arm Cortex-A76), лежащим в основе Raspberry Pi 5, но оптимизирован для инференса.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: