NVIDIA купила разработчика Slurm, пообещав не забрасывать open source решение

NVIDIA объявила о приобретении SchedMD — ведущего разработчика открытой системы оркестрации Slurm для высокопроизводительных вычислений (HPC) и ИИ. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Созданная SchedMD система Slurm обеспечивает планирование и управление большими вычислительными задачами в ЦОД, позволяя уменьшить количество ошибок, ускорить вывод продукции на рынок и снизить затраты. Как сообщает NVIDIA, сделка поможет укрепить экосистему ПО с открытым исходным кодом и стимулировать инновации в области ИИ для исследователей, разработчиков и предприятий.

Компания отметила, что рабочие нагрузки HPC и ИИ включают сложные вычисления с выполнением параллельных задач на кластерах, для чего требуется организация очередей, планирование и распределение вычислительных ресурсов. По мере увеличения размеров и мощности кластеров HPC и ИИ задача эффективного использования ресурсов становится критически важной.

SchedMD была основана в 2010 году разработчиками ПО Slurm Моррисом «Мо» Джеттом (Morris «Moe» Jette) и Дэнни Оублом (Danny Auble) в Ливерморе (Livermore, штат Калифорния). В настоящее время персонал компании насчитывает 40 человек. Сейчас Slurm — ведущий менеджер рабочих нагрузок и планировщик заданий по масштабируемости, пропускной способности и управлению сложными политиками, который используется более чем в половине из десяти и ста лучших систем в списке TOP500 суперкомпьютеров.

NVIDIA сообщила, что сотрудничает с SchedMD более десяти лет и продолжит инвестировать в разработку Slurm, чтобы сохранить его поизиции как ведущего планировщика с открытым исходным кодом для HPC и ИИ. NVIDIA обеспечит доступ SchedMD к новым системам, чтобы клиенты могли запускать гетерогенные кластеры с использованием последних инноваций Slurm. Также NVIDIA пообещала и далее поддерживать open source ПО, вкладываться в разработку Slurm и обучение.

NVIDIA делает ставку на технологии с открытым исходным кодом и наращивает инвестиции в ИИ-экосистему, чтобы противостоять растущей конкуренции, отметил ресурс Reuters. В конце прошлого года NVIDIA завершила приобретение стартапа Run:ai, разрабатывающего ПО для управления рабочими нагрузками ИИ и оркестрации на базе Kubernetes. А в 2022 году она купила фирму Bright Computing, ещё одного известного разработчика инструментов оркестрации и управления кластерами.

