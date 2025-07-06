Стартап Esperanto, специализирующийся на разработке серверных ускорителей на базе архитектуры RISC-V, сворачивает свою деятельность, сообщил ресурс EE Times. В настоящее время компания, которую уже покинуло большинство сотрудников, ищет покупателя на свои технологии или заинтересованных в лицензировании её разработок. Компания известна созданием тысячеядерного ИИ-ускорителя ET-SoC-1.

Генеральный директор Esperanto Арт Свифт (Art Swift) сообщил EE Times о закрытии дочерних предприятий в Европе — у неё была значительная инженерная команда в Испании и ещё одна небольшая в Сербии. В штаб-квартире Esperanto в Маунтин-Вью (Калифорния) численность персонала сократилась на 90 %. Свифт и еще несколько инженеров остались, чтобы продать или лицензировать разработки компании и содействовать любой потенциальной передаче технологий.

По словам Свифта, компания подверглась атаке со стороны богатых конкурентов, которые предлагали зарплату «в два, три, даже в четыре раза выше», чем могла предложить небольшая Esperanto. «Они фактически уничтожили наши команды — очень жаль, но мы не смогли конкурировать с ними», — говорит Свифт, отмечая, что уже несколько компаний проявило интерес к приобретению технологии или её лицензированию на неисключительной основе. Он добавил, что у Esperanto был крупный клиент, которому есть что предложить, что добавляет оптимизма. Ранее компания, судя по всему, пыталась предложить свои чипы Meta✴.

Интерес рынка к RISC-V для чипов ЦОД остаётся высоким, особенно в Европе, где инвестирует в новую экосистему чипов на основе RISC-V. Вместе с тем именно ключевое преимущество разработок Esperanto — энергоэффективность — оказалось труднореализуемым, говорит гендиректор: «При неограниченном бюджете на электроэнергию энергоэффективность на самом деле не имеет значения».

Esperanto готовила к выпуску чиплет второго поколения, который должен был поступить в производство на мощностях Samsung по 4-нм техроцессу в 2026 году. Чиплет предложил бы до 16 Тфлопс в FP64-вычислениях или до 256 Тфлопс в FP8-расчётах при потреблении 15–60 Вт. В один чип можно объединить до восьми чиплетов. Третье поколение технологии удвоило бы вычислительную мощность чиплетов. «Компании действительно были заинтересованы в получении этой технологии, так что посмотрим», — говорит Свифт.

В прошлом году Esperanto договорилась с корпорацией NEC о сотрудничестве в области НРС с целью создания программных и аппаратных решений следующего поколения с архитектурой RISC-V. Также сообщалось о разработке чипа ET-SoC-2 для НРС и ИИ-задач. На пике развития штат Esperanto составлял 140 человек. По словам Свифта, 95 % бывших сотрудников стартапа уже нашли новую работу.

В аналогичной ситуации оказалась Codasip, объявившая о готовности продать свои активы, поскольку обострение конкуренции на рынке RISC-V и отсутствие достаточного запаса средств ограничивают возможности небольший компаний, которые зачастую не могут конкурировать с IT-гигантами. ИИ-стартап Untether AI тоже провалил тест на выживание, объявив о закрытии бизнеса после того, как AMD переманила ряд его ведущих специалистов.

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