5G-платформа Qualcomm Dragonwing FWA Gen 5 Elite получила поддержку Wi-Fi 8 и встроенный ИИ-движок

Компания Qualcomm представила платформу Dragonwing FWA Gen 5 Elite, предназначенную для построения устройств, обеспечивающих фиксированный беспроводной доступ (FWA) в интернет через сотовую инфраструктуру. Решение рассчитано на работу в сетях 5G в диапазоне ниже 6 ГГц.

В состав изделия входит модем Qualcomm X85 5G Modem-RF с поддержкой режима DSDA (Dual SIM Dual Active) — две активные SIM-карты. Пиковая скорость загрузки данных достигает 12,5 Гбит/с, скорость передачи информации в сторону базовой станции — 3,7 Гбит/с. Радиус доступности покрытия составляет до 14 км. Реализована поддержка TDD-TDD, FDD-FDD, FDDTDD, Dynamic Spectrum Sharing (DSS), LTE, LAA, GSM/EDGE, CBRS, 5G FDD, 5G TDD, 5G SA и 5G NSA, F + F ULCA, FDD UL MIMO.

Платформа Dragonwing FWA Gen 5 Elite включает контроллер Wi-Fi 8 с частотными диапазонами 2,4, 5 и 6 ГГц. Кроме того, заявлена совместимость с Wi-Fi 7/6E/6/5/4 (стандарты 802.11bn/be/ax/ac/n/g/b/a). Упомянуты средства безопасности WPA3 Personal, WPA3 Enterprise, WPA3 Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA2, WPS, 802.11i security, PRNG, TKIP, WAPI2, WAPI1, WEP, шифрование AES-CCMP и AES-GCMP. Могут использоваться два сетевых порта 10GbE.

Новинка получила движок Agentic AI Engine на основе нейропроцессорного модуля Qualcomm Hexagon NPU для выполнения ИИ-операций на периферии. Среди таких задач названы обеспечение безопасности, аналитика, автоматизация на основе данных об окружении, регистрация движений и пр. Заявлена совместимость с OpenWRT, RDK-B, prplOS.

