Индустриальный компьютер OnLogic Factor 101 получил чип Qualcomm QCS6490 и порт 10GbE

Компания OnLogic анонсировала индустриальный компьютер небольшого формата Factor 101 (FR101), предназначенный для решения ИИ-задач на периферии — например, для организации машинного зрения. В основу новинки положена аппаратная платформа Qualcomm.

Применён процессор Dragonwing QCS6490, который содержит восемь ядер Kryo 670: 1 × Gold Plus (Cortex-A78) с частотой 2,7 ГГц, 3 × Gold (Cortex-A78) с частотой 2,4 ГГц и 4 × Silver (Cortex-A55) с частотой 1,9 ГГц. Интегрированный графический ускоритель Adreno 643L (812 МГц) обладает поддержкой Open GL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan 1.x, DX FL 12. Имеется ИИ-движок Qualcomm AI Engine шестого поколения с сопроцессором Hexagon CP 2.0 и блоком Hexagon Tensor, обеспечивающий производительность на уровне 12 TOPS. Благодаря модулю Adreno 633 VPU возможно декодирование материалов 4K60 H.264/H.265/VP9 и кодирование 4K30 H.264/H.265.

Компьютер несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x-3200 и флеш-накопитель UFS вместимостью 128 Гбайт. В оснащение входят сетевые контроллеры 10GbE и 1GbE (с разъёмами RJ45), интерфейс HDMI (до 1920 × 1080 пикселей, 60 Гц), четыре порта USB 3.0 Type-A, коннектор USB 3.0 Type-C. Реализован интерфейс цифрового ввода-вывода DIO (4 × DI, 4 × DO) для интеграции сенсоров и автоматизации, в частности, для управления исполнительными механизмами.

Новинка заключена в стальной корпус с размерами 157 × 94 × 70,75 мм, а масса составляет около 530 г. Применяется пассивное охлаждение. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +50 °C. Питание 19 В подаётся через DC-разъём. Говорится о поддержке комплекта для разработчиков Qualcomm QAIRT SDK. Приобрести устройство OnLogic Factor 101 можно по ориентировочной цене $600.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: