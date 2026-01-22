Индустриальный мини-компьютер OnLogic CL260 получил чип Intel Twin Lake и 8 Гбайт ОЗУ

Компания OnLogic пополнила ассортимент индустриальных компьютеров моделью CL260 в небольшом форм-факторе. Устройство предназначено для применения в составе платформ автоматизации, инфраструктур интернета вещей, в системах периферийных вычислений и пр.

В основу положен процессор Intel поколения Twin Lake. В зависимости от модификации задействован чип Intel Processor N150 (4C/4T; 0,8/3,6 ГГц; TDP 6 Вт) или Intel Processor N250 (4C/4T; 1,3/3,8 ГГц; TDP 6 Вт). В состав этих изделий входит ускоритель Intel UHD Graphics с частотой соответственно 1,0 и 1,25 ГГц. Объём оперативной памяти LPDDR5-4800 в обоих случаях составляет 8 Гбайт. Новинка может быть укомплектована SSD типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x2 или SATA-3 вместимостью от 128 Гбайт до 2 Тбайт.

Устройство несёт на борту двухпортовый сетевой контроллер 1GbE на базе Realtek RT8111G-CG. Дополнительно может быть установлен адаптер Wi-Fi 6E и Bluetooth в виде модуля M.2 Key-E (PCIe Gen3 x1, USB 2.0). Допускается вывод изображения одновременно на два монитора через интерфейсы DisplayPort 1.4 (Type-C). OnLogic CL260 располагает четырьмя портами USB 3.0 Type-A, двумя гнёздами RJ45 для сетевых кабелей. Может быть также задействован последовательный порт RS-232/422/485 (через 10-контактный коннектор). За безопасность отвечает модуль TPM 2.0.

Для подачи питания (12–24 В) служит трёхконтактный разъём. Мини-компьютер имеет размеры 115 × 82 × 30 мм и весит примерно 400 г. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +50 °C. Допускается монтаж на стену и DIN-рейку, а также на монитор посредством крепления VESA. Заявлена совместимость с Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024, Windows 11 Professional, Ubuntu 24.04 Desktop и Ubuntu 24.04 Server. Цена начинается примерно с $640.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: