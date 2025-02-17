Intel выпустила процессоры Twin Lake с четырьмя и восемью ядрами E-Core

В ассортименте корпорации Intel появились процессоры семейства Twin Lake, рассчитанные на применение в таких устройствах, как компьютеры небольшого форм-фактора и одноплатные изделия. По сути, чипы Twin Lake представляют собой обновление решений Alder Lake-N.

Сообщается, что вычислительные ядра Twin Lake базируются на архитектуре Gracemont, как и у Alder Lake-N, но по сравнению с прародителями имеют несколько более высокие частоты. Предусмотрен встроенный графический ускоритель Intel UHD Graphics. Показатель TDP в зависимости от модификации варьируется от 6 до 15 Вт.

Конструкция Twin Lake включает исключительно энергоэффективные ядра E-Core, тогда как производительные ядра P-Core не предусмотрены. Таким образом, технология многопоточности не поддерживается. Объём кеш-памяти L3 у всех новинок составляет 6 Мбайт.

На сегодняшний день в семейство входят четыре чипа: Intel Core 3 Processor N355, Intel Core 3 Processor N350, Intel Processor N250 и Intel Processor N150. Первые два наделены восемью ядрами, два других — четырьмя. Максимальная частота в турбо-режиме достигает 3,9 ГГц (см. таблицу). Поддерживается работа с оперативной памятью DDR4-3200, DDR5-4800 и LPDDR5-4800, максимальный объём которой может достигать 16 Гбайт. Возможен вывод изображения через интерфейсы eDP 1.4b, DP 1.4, HDMI 2.1, MIPI-DSI 1.3. При производстве применяется технология Intel 7 (исполнение — FCBGA1264).

Сетевые источники отмечают, что с точки зрения реальной производительности процессоры семейства Twin Lake практически идентичны сопоставимым по характеристикам изделиям серии Alder Lake-N.

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